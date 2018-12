Kim Kardashian consumió esta droga antes de grabar su video sexual: "La mandíbula no paraba de temblarme"

Tremenda noticia reveló Kim Kardashian en el último episodio del reality Keeping Up with the Kardashians (E!).

Durante la transmisión del show el pasado domingo, la estrella de telerrealidad de 38 años habló sin tapujos de su vida amorosa con su hermana Kendall Jenner y el ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick.

“Fuiste a Disney y estabas drogada o algo así”, empezó a decir Disick a lo que Jenner respondió sorprendida: “¡yo no sabía que estabas drogada!”.

“La primera vez me casé en éxtasis”, reveló Kim – refiriéndose a su boda con el productor musical Damon Thomas en el 2000.”Hice éxtasis una vez y me casé. Lo hice otra vez e hice un sex tape. Como si todo lo malo pasara”, agregó.

Disick y Jenner no se esperaban tremenda noticia.

“¿Estabas drogada con éxtasis cuando hiciste el video sexual?”, preguntó Scott. “¡Absolutamente!”, respondió Kardashian. “Todo el mundo lo sabe. Mi mandíbula no paraba de temblarme”.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Cabe recalcar que el video de Kardashian teniendo sexo con el cantante Ray J la propulsó a la fama en 2007. Según reportes, aún recibe $10,000 en regalías mensuales gracias a su venta.