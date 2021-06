El sorprendente mensaje de Kim Kardashian a Kanye West por su cumpleaños Esto fue lo que dijo la empresaria a su exesposo y padre de sus 4 hijos, que suma 44 primaveras. Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de estar en medio de un proceso de divorcio, Kim Kardashian asegura que ama a su exesposo y padre de sus hijos, Kanye West. Así lo expresó en sus redes sociales, en las que compartió una adorable postal familiar con un mensaje para el cantante en el día de su cumpleaños número 44. "¡Feliz cumpleaños! Te amaré de por vida", escribió la empresaria y estrella del show Keeping up with the Kardashians junto a una fotografía con tres de sus cuatro retoños: North, Saint y Chicago West, cuando era un bebé. Mensaje de Kim Kardashian Credit: Instagram / Kim Kardashian Kardashian también compartió en sus historias de Instagram varias fotografías del fundador de Yeezy: una de 1987 cuando apenas un niño, otra de cuando eran pareja y una tercera de ambos con sus 4 hijos. La foto cuenta con cientos de comentarios de sus seguidores preguntándose por qué tuvieron que terminar y manifestando la esperanza de una reconciliación. "Espero que regresen"; "esto me puso triste"; "por favor, quédense juntos"; "mi concepto del amor"; "por favor, regresen sus vibras lo son todo. Kim no te des por vencida", se lee en los comentarios del mensaje de Kim. La hermana menor de la socialité, Khloé Kardashian, también felicitó al rapero y empresario en Instagram. Lo llamó su "hermano de por vida" y le deseó que pase en feliz cumpleaños y bendiciones. Kim le comentó con un emoji de globo. Kris Jenner también se unió al clan y compartió una fotografía de West en Instagram junto al intérprete de "Bound 2", al que deseó un "feliz cumpleaños". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim, de 40 años, presentó en febrero una demanda de divorció del que había sido su esposo por casi siete años y del que lleva separado hace un tiempo, según People. De acuerdo a los documentos presentados en corte, la popular estrella de telerrealidad pidió compartir la custodia legal y física de sus retoños con el rapero.

