Kim Kardashian "molesta" después de que Kanye West revelara que consideraron abortar a su primera hija Kanye West reveló al mundo que él y su esposa Kim Kardashian consideraron abortar a su primera hija. Esta fue la reacción de Kim a sus comentarios. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kanye West reveló al mundo que él y Kim Kardashian habían considerado abortar a su primera hija. Al parecer su esposa no está nada contenta con sus comentarios. Una fuente reveló a Entertainment Tonight que Kim Kardashian y sus familiares están preocupados por el bienestar psicológico del cantante. "Kim, la familia y los amigos de Kanye están preocupados por él", dijo. La misma fuente reveló a ET que Kim Kardashian está "molesta" con los comentarios que hizo el rapero en su primer evento público en Carolina del Sur para promover su intención de luchar por la presidencia de Estados Unidos. Durante el evento el domingo, rompió en llanto al contar que él y Kim consideraron abortar a su primogénita North West, de ahora 7 años. También confesó que Kim tal vez se divorciaría de él por las fuertes confesiones que hizo ese día. Image zoom (Marc Piasecki/WireImage) "Kanye no está pasando por un buen momento y no escucha a nadie que trata de hablar con él y buscarle ayuda. Kim está enojada con Kanye por todo lo que habló ayer, especialmente por hablar de la posibilidad de tener un aborto y no dar a luz a North", añadió la fuente. "Ella sabe que esto es algo que North verá cuando ella crezca y eso le rompe el corazón". La fuente añade que el círculo cercano a Kanye no quiere que siga con sus planes de convertirse en presidente de Estados Unidos: "Al final del día, la gente cercana a Kanye quiere que pare su campaña presidencial antes de que se haga más daño a si mismo, a su marca o a su familia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images) El rapero anunció por Twitter el 4 de julio que quería luchar por la presidencia de Estados Unidos. "La familia de Kanye lo apoyará siempre en sus planes, pero también se preocupan por él. Kanye tiene la tendencia de trabajar de más, agotarse físicamente, emocionalmente y mentalmente y no tomarse el tiempo de descansar y recargarse", concluye esta misma fuente a ET, añadiendo que no están de acuerdo con muchos de sus comentarios radicales.

