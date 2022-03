Kim Kardashian impacta en París revelando su trasero con un entalladísimo traje amarillo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Best Image/The Grosby Group Por su parte, Kanye West no se queda con las ganas de tocar el derriére de su nueva novia. Además: Maluma aparece con su supuesto nuevo amor en París y la novia de Cristian Castro enseña mucha pierna, ¡míralos! Empezar galería Curvas peligrosas Kim Kardashian Credit: Best Image/The Grosby Group Kim Kardashian causó conmoción en la Semana de la Moda de París al aparecerse con este numerito de la firma Balenciaga que revelaba cada curva y cada milímetro de su fisonomía, ¡wow! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Las manos quietas Kanye West, Chaney Jones Credit: Mega/The Grosby Group Muy lejos de ahí captamos a Kanye West en Miami, y quien no se quedó con las ganas de tocar el trasero de su nuevo amorcito, la modelo Chaney Jones, quien de acuerdo al runrún, se hizo un levantamiento de derriére, ¿será? 2 de 9 Ver Todo ¡Qué bonita familia! Salma Hayek, Valentina Pinault y François-Henri Pinault Credit: Best Image/The Grosby Group Otros que también robaron cámara en el desfile de Balenciaga fueron la chaparrita Salma Hayek (izq.) y su marido, François-Henri Pinault quienes acudieron con sus hijas Paloma y Mathilde Pinault al glamuroso evento celebrado en Le Bourget. 3 de 9 Ver Todo Anuncio En familia Ozuna con su familia Credit: Backgrid/The Grosby Group En Los Ángeles captamos al puertorriqueño Ozuna con sonrisa de oreja a oreja entrando al partido de los LA Lakers con su familia. 4 de 9 Ver Todo ¡Lo vuelve a hacer! <p>Rihanna sigue con su pancita de embarazada al viento y así se apareció con en el lujoso Kaviar Kaspa de París, ¡Oh, lalá!</p> Rihanna sigue con su pancita de embarazada al viento y así se apareció con en el lujoso Kaviar Kaspa de París, ¡Oh, lalá! 5 de 9 Ver Todo ¡Fiu fiu! Cristian Castro con su novia en Mr. Chow Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group En Los Ángeles captamos al cantante mexicano Cristian Castro muy bien acompañado de su supuesto nuevo amor enseñando mucha pierna en el restaurante Mr. Chow. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Por qué tan seria? Selena Gomez Credit: The Image Direct/The Grosby Group Selena Gómez apareció cabizbaja y meditabunda en Nueva York ¡pero no se apueren! todo era en medio de las grabaciones de la segunda temporada de su exitoso show Only Murders in The Building, de HULU. 7 de 9 Ver Todo Recuperada hermana kate del castillo reaparece tras ser ingresada Credit: Mezcalent Y luego de haber sido ingresada en el hospital, Verónica del Castillo hermana de Kate del Castillo (centro) apareció al lado de su padre, el primer actor Erick del Castillo, en un evento de moda y belleza en Ciudad de México. 8 de 9 Ver Todo ¡Queremos rock! beto cuevas concierto ciudad de mexico Credit: Mezcalent También en la capital mexicana captamos al chileno Beto Cuevas en concierto. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

