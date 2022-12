Kim Kardashian impacta en Miami con su top más arriesgado ¡que casi no le cubre nada! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La ex de Kanye West apareció con una minúscula banda de látex y pantalones abombados para celebrar una sofisticada feria de arte ¿cómo le hace?. Además: Gerard Piqué se relaja jugando al fútbol con su hijo y Ben Affleck comprueba que es el fan número 1 de Jennifer López, ¡míralos! Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La diva de la telerrealidad y madre de cuatro hijos está haciendo olas con su visita a Art Basel, la sofisticada feria de arte de Miami donde hizo acto de presencia usando este diminuto top para luego acudir a una cena. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Ben Affleck Ben Affleck 2022 New York Times DealBook Credit: Thos Robinson/Getty Images for The New York Times El marido de Jennifer López sonríe durante la charla con el periodista Andrew Ross Sorkin en la conferencia DealBook del diario The New York Times donde el ganador al Oscar confirmó que es el fan número uno de su mujer. "Mi esposa es la mejor". 2 de 7 Ver Todo Zoë Saldaña Zoe Saldana Despierta America Credit: Jose Devillegas/Getty Images La estrella de la cinta Avatar 2 (Avatar: The Way of Water) sonríe pícara al ingresar al estudio de Despierta America (Univision) en Miami, FL., para hablar sobre su cinta. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Yailin La Más Viral y Anuel AA Yailin La Más Viral y Anuel AA en Los Ángeles Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante sonríe de oreja a oreja presumiendo su pancita de embarazo al ingresar junto a su enjoyado marido a la Crypto.com Arena para presenciar un partido de los LA Lakers. 4 de 7 Ver Todo Khloé Kardashian Kris Jenner + Khloé Kardashian Kick Off The HolidaysRonald McDonald House Credit: Jerritt Clark/WireImage for Ronald McDonald House Charities También en Los Ángeles, CA.captamos a la hermana de Kim Kardashian conviviendo con unos pequeñines durante un evento navideño de Ronald McDonald House Charities. 5 de 7 Ver Todo Rafael Nadal Mexico Rafael Nadal v Casper Ruud Credit: Manuel Velasquez/Getty Images El campeón del tenis sonríe durante el partido de exhibición contra Casper Ruud que ofreció en Ciudad de México. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Will Smith y su familia Trey Smith, Willow Smith, Jaden Smith, Will Smith and Jada Pinke Credit: Mega/The Grosby Group El actor apareció por primera vez con toda su familia en una alfombra roja desde la infame bofetada que le propinó a Chris Rock en la pasada entrega de los Premios Oscar. A principios de semana ofreció una entrevista para hablar sobre el incidente que la provocado un veto de una década para el artista. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

