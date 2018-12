Kim Kardashian asegura que su hermana Kourtney es una "despiadada"

No hay duda de que la relación entre las hermanas del clan Kardashian-Jenner en ocasiones puede llegar a ser muy complicada, pues a pesar del amor que se profesan entre todas, también ha sido inevitable que en ciertas ocasiones sus diferencias en personalidades las hayan llevado a vivir momentos agridulces.

Desde que se estrenara la afamada serie Keeping Up with the Kardahians (E!), Kim y Kourtney han dejado en evidencia que tal vez son las dos más difíciles de compaginar, prueba de ello son los múltiples enfrentamientos que han protagonizado durante los últimos años.

Recientemente, el reconocido humorista Jimmy Kimmel reveló un segmento grabado con Kim hace algunos meses llamado 3 preguntas ridículas y en una de sus respuestas, la esposa de Kanye West reveló algo que nadie se esperaba de Kourtney.

“¿Cuál de tus hermanas crees que estaría más dispuesta a demandarte?”, fue la segunda pregunta que Kimmel le hizo a la madre de North, Saint y Chicago West. “Kourtney”, dijo sin vacilación alguna. Cuando el presentador le indagó el porqué de su respuesta, Kim se limitó a decir: “Ella es despiadada”.

Seguidamente la hermana más popular del clan aseguró que ya en el pasado han tenido algunos desacuerdos por dinero y al parecer Kourtney hasta amenazó con demandarla. “Creo que fue en broma”, dijo.

Kim Kardashian y Kourtney Kardashian David Livingston/Getty Images

Según añadió la estrella de las redes sociales, el malentendido con su hermana mayor ocurrió en el 2015 cuando Kim incluyó a Kourtney en su videojuego Kim Kardashian: Hollywood sin tener su autorización. “Le tuve que pagar … pero ella quería más”, reveló en su relato la polémica integrante de la familia Kardashian en su conversación con Kimmel.