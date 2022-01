¿Kim Kardashian está celosa? Dejó de seguir a Miley Cyrus en redes después de que le cantara a Pete Davidson Kim Kardashian dejó de seguir a la cantante Miley Cyrus en redes sociales después de que ella le cantara seductoramente a Pete Davidson la canción "It should have been me". ¿Ataque de celos? ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Kim Kardashian está celosa? Según reporta Page Six, Kim Kardashian aparentemente dejó de seguir a Miley Cyrus en redes sociales después de que la cantante se presentara junto a Pete Davidson en un especial de Fin de año en Miami. Una cuenta de fanáticos de Miley, @MileyEdition notó que Kardashian estaba siguiendo a la cantante en Instagram el 10 de diciembre, pero a partir de este martes, la fundadora de la marca Skims ya no sigue a Cyrus. El comediante de 28 años—estrella de Saturday Night Live— y Cyrus, de 29 años, copresentaron un especial de Fin de año en Miami. Ambos compartieron el escenario y cantaron juntos una nueva versión del éxito "Miami" de Will Smith. Mientras promocionaban el evento en The Tonight Show, Miley Cyrus se mostró muy seductora con Davidson, cantándole "It Should Have Been Me" en el programa. La canción dice "debí ser yo". ¿Una indirecta al novio de Kim Kardashian? Miley Cyrus, Pete Davidson y Kim Kardashian Miley Cyrus, Pete Davidson y Kim Kardashian | Credit: Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images; ANGELA WEISS/AFP via Getty Images El comediante ha estado en una relación amorosa con Kardashian, de 41 años, desde octubre del 2021. Si bien el rapero Kanye West ha intentado reconquistar a la madre de sus hijos, la empresaria ha dejado claro que su corazón ya no le pertenece a Kanye. Miley Cyrus Pete Davidson Credit: (Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) Mientras Davidson estaba grabando este especial de Fin de año con Cyrus en Miami, Kim Kardashian estaba en Los Ángeles con sus hijos. Sin embargo la pareja se reunió esta semana y viajaron a las Bahamas juntos en jet privado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sin duda la presentación de Miley Cyrus en Saturday Night Live dio mucho de qué hablar! Miley Cyrus Pete Davidson Credit: (Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) Davidson ha tenido romances con otras bellas famosas como Phoebe Dynevor, actriz de la serie Bridgerton, además de la actriz Kate Beckinsale y la modelo Kaia Gerber. También estuvo comprometido con la cantante Ariana Grande.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Kim Kardashian está celosa? Dejó de seguir a Miley Cyrus en redes después de que le cantara a Pete Davidson

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.