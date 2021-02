Close

“No jueguen conmigo cuando se trata de mis hijos": Kim Kardashian contra los haters Una pintura de su hija North West despertó tremendo debate en las redes y la empresaria e influencer no se quedó callada. ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kim Kardashian no se quedó callada ante quienes cuestionaban en las redes la autenticidad de una pintura al óleo de su hija mayor, North West. La empresaria e influencer compartió un mensaje con sus 204 millones de seguidores en el que aseguró que su pequeña tiene talento y está tomando clases de arte para potenciarlo aún más. Aclaró que es una madre orgullosa y protectora, y que le parece increíble que quieran quitar el mérito a su hija de 7 años. "No jueguen conmigo cuando se trata de mis hijos. Mi hija y su mejor amiga están tomando en serio sus clases de pintura al óleo donde sus talentos y creatividad son motivados y alimentados. North ha trabajado increíblemente duro en su pintura, que tardó varias semanas en terminar", comentó. Image zoom Credit: Instagram / Kim Kardashian "Como madre orgullosa quería compartir su trabajo con todos. Estoy viendo en las redes sociales a adultos descifrando si mi hija hizo o no la pintura. ¿Cómo se atreven a ver niños haciendo cosas increíbles y después tratar de acusarlos de no ser increíbles? ¡Por favor, paren de dar vergüenza con tanta negatividad y dejen a los niños ser geniales! North hizo la pintura y punto!", agregó. La aún esposa de Kanye West compartió una fotografía de una de las pinturas de North en sus redes inspirada en un paisaje con el mensaje "Mi pequeña artista North" y también reveló imágenes de dibujos que el padre de su hija hizo cuando era pequeño. La amiga de North es Ryan Romulus, la hija del buen amigo de la familia, Tracy Romulus. Tracy compartió una foto de Ryan con su propia pintura al óleo de un lobo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Odio tener que decir que hay adultos gastando energía cuestionando si mi hija y su mejor amiga pintaron el trabajo que compartimos como padres orgullosos. La dos están en clases de arte juntas y están aprendiendo técnicas de pintura al óleo con un instructor. Pasaron semanas en una sola pintura y estaban increíblemente orgullosas de sí mismas cuando terminaron el proyecto", escribió Romulus en sus redes.

