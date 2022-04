Por qué Kim Kardashian defiende a una madre hispana en el corredor de la muerte Un madre hispana con 14 hijos condenada a la pena de muerte en Texas por el fallecimiento de su pequeña de 2 años ha encontrado en Kim Kardashian su defensora más famosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pocos días de que llegue el momento de su ejecución, la madre hispana Melissa Lucio ha encontrado en Kim Kardashian a su mejor defensora. "[Melissa] ha estado en el corredor de la muerte por más de 14 años, por la muerte de su hija que fue un trágico accidente", escribió la socialité en su cuenta de Twitter, en la que pidió que se suspenda la ejecución programada para el 27 de abril. "Su hija de 2 años, Mariah, se cayó de las escaleras y murió dos días después mientras dormía. Después de pedir ayuda, fue detenida por la policía", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre de North, Saint, Chicago y Psalm pidió al gobernador de Texas, Greg Abbott, suspender la ejecución a través de la entidad The Innocence Project, que asegura que las autoridades jamás presentaron pruebas de que la madre abusara de la niña o de alguno de sus hijos. Melissa Lucio y su esposo, Robert Álvarez, llamaron al 911 el 17 de febrero de 2007 luego que su hija Mariah, de 2 años, cayera por las escaleras. La niña estaba inconsciente, tenía moretones y un brazo roto. La madre fue encontrada culpable de asesinato, pero el padre fue condenado a solo cuatro años de cárcel tras ser hallado culpable de causar lesiones a un menor de edad. La defensa de Lucio argumenta que el jurado no escuchó nueva evidencia que ha salido a la luz después de su juicio. Sus abogados consideran que "fue condenada en base a evidencia falsa y científicamente inválida", informó Univision. Kim Kardashian y Melissa Lucio Kim Kardashian y Melissa Lucio | Credit: Lionel Hahn/Getty Images; GOFUNDME Melissa, una madre de 14 hijos, sería la primera latina en ser ejecutada en Texas y la primera mujer desde el 2014, de acuerdo a la agencia Associated Press. Solamente 17 mujeres han sido ejecutadas en todo el país desde que la Corte Suprema reinstauró la pena de muerte en 1976, según la agencia. Hasta el momento, la petición para frenar la ejecución ha reunido 170,000 firmas. En el documental The State of Texas vs. Melissa presentado en el 2020, Melissa aseguró que los investigadores la presionaron a decir que había lastimado a su hija. "No iba a admitir que causé su muerte porque no fui responsable", dijo Melissa, de acuerdo al canal KCBD. A través de una carta dirigida al gobernador Abbott y al concejo de perdones para la libertad condicional, 83 miembros de la Cámara de Representantes aseguraron que la ejecución de Melissa sería una total injusticia. El gobernador de Texas puede otorgar un indulto de 30 días una sola vez, pero puede dar clemencia si la mayoría de los miembros del concejo lo recomiendan. Kardashian, por su parte, afirmó que historias como la Melissa la hacen pronunciarse completamente en contra de la pena de muerte. "Son historias como las de Melissa que me hacen pronunciarme fuertemente sobre la pena de muerte en general, y por qué debe ser prohibida cuando gente inocente está sufriendo", escribió la futura abogada.

