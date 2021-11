Kim Kardashian de la mano de Pete Davidson, Ben Affleck y Jennifer Lopez, Paris Hilton de luna de miel y más fotos de famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería kim kardashian de la mano pete davidson, jennifer lopez sin maquillaje ben affleck Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group; La foto más esperada: Kim Kardashian de la mano de Pete ¿son novios? Empezar galería De la mano Kim Kardashian y Pete Davidson son movies foto oficial de la mano Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Esta es la foto que ha dado la vuelta al mundo: Kim Kardashian de la mano de quien se rumora podría ser su nuevo novio, el comediante de 28 años Pete Davidson. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Nuevo romance? Kim Kardashian y Pete Davidson son movies foto oficial de la mano Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group La ex de Kanye West y Davidson fueron fotografiados dando un paseo por el desierto de California el pasado 17 de noviembre, el mismo día que se hicieron públicas las fotos de ambos celebrando el cumpleaños número 28 de Davidson. 2 de 6 Ver Todo De regreso a casa jennifer lopez sin maquillja eben affleck los angeles Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Sin gota de maquillaje vimos a Jennifer López abordando un auto luego de llegar a Los Ángeles en un jet privado con su amado Ben Affleck. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Luna de miel Paris Hilton luna de miel esposo Carter Reum south pacific Credit: Photo © 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Luego de celebrar su boda por todo lo alto, Paris Hilton y su esposo Carter Reum empacaron maletas y se trasladaron a Bora Bora para disfrutar de su romántica luna de miel. 4 de 6 Ver Todo Viva el amor Nicky Jam novia Aleska Génesis de la mano en Paris A casi dos meses de confirmar su noviazgo con Aleska Genesis, el cantante Nicky Jam fue pillado en París saliendo de un hotel con la guapa modelo. 5 de 6 Ver Todo Alfombra roja ivonne montero alfombra roja amor de tres Credit: mezcalent Ivonne Montero desfiló por la alfombra roja del estreno de la obra de teatro Amor de tres, producción de Juan Carlos Carreño que inicia temporada en el Foro San Rafael y que cuenta con la música de La Nueva Sonora Dinamita. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

