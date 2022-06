Kim Kardashian celebró el cumpleaños de su hija North con un épico campamento North, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, cumplió 9 años y lo festejó al lado de ocho de sus mejores amigas con una fiesta privada en el bosque. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian es una madre complaciente y los deseos de su primogénita North West, al parecer, son órdenes para la estrella de telerrealidad. Así que no podía dejar pasar detalle para la celebración de cumpleaños de la pequeña, que tuvo precisas y singulares peticiones para festejar en grande sus 9 años. De acuerdo a la orgullosa madre, la hija mayor producto de su matrimonio con el rapero Kanye West diseñó una extraña y espeluznante fiesta, derivada de su amor por el maquillaje de efectos especiales. North pidió un viaje al bosque con ocho de sus amigas más cercanas, reportó People. "Crea muy bien las heridas y las cicatrices, es muy buena haciéndolo. Estaba tomando clases, así que quiso una fiesta de campamento espeluznante para su cumpleaños. Así que me las llevé de campamento en el bosque", reveló Kim en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN North West Birthday North West Birthday | Credit: Kim Kardashian/Instagram North West Birthday North West Birthday | Credit: Kim Kardashian/Instagram Kim admitió que ignora cómo nació el amor de North por este tipo de maquillaje, pero expresó que le consiguió una maestra y todas las herramientas para que aprendiera. "Quería enseñarle a sus amigas", dijo. "Nos llevamos a ocho niñas, y nos fuimos de campamento en el bosque". North West Birthday North West Birthday | Credit: Kim Kardashian/Instagram North West Birthday North West Birthday | Credit: Kim Kardashian/Instagram ¡Pero no fue cualquier campamento! Las invitadas volaron en el avión privado de la fundadora de SKIMS, tuvieron su cabaña individual dentro de la casa principal del campamento, recibieron pijamas y ropa personalizada con el tema de la fiesta - que incluía el nombre de la cumpleañera - y asistieron a clases de maquillaje impartidas por la propia North. Además, realizaron una serie de actividades diseñadas especialmente para el llamado 'Campamento North'. "Quería que fuera realmente de miedo. Quería cabezas de maniquí, y hubo toda una clase. Enseñó a sus amigas a recrear efectos especiales, heridas y cicatrices", detalló la madre. North West Birthday North West Birthday | Credit: Tracy Romulus/Instagram North West Birthday North West Birthday | Credit: Jessica Simpson/Instagram Entre las invitadas estuvo la hija mayor de la cantante Jessica Simpson y por supuesto, Penelope, la hija de Kourtney Kardashian. Kim compartió el espectacular evento en sus redes sociales.

