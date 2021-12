La costosa y excéntrica manera en que Kim Kardashian despertará a sus hijos esta Navidad Kim Kardashian contrató nada más y nada menos que a un pianista que cada mañana tocará para que la familia empiece el día entre notas musicales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian y sus hijos Kim Kardashian y sus hijos | Credit: Gotham/GC Images Kim Kardashian se ha propuesto que sus hijos North, Psalm, Chicago y Saint West tengan el mejor de los despertares posibles en estas Navidades y para ello contrató nada más y nada menos que a un pianista que cada mañana tocará para la familia. La socialité ha dejado a todos boquiabiertos con su nueva, excéntrica y carísima ocurrencia: pagarle a un pianista profesional para que toque canciones con motivos de la Navidad cada mañana durante todo el mes de diciembre. "Cada mañana durante el mes de diciembre Philip Cornish viene a tocar música de Navidad al piano para despertar a los niños", anunció Kardashian en sus historias de Instagram, mientras compartía momentos en que Cornish tocaba en el elegante piano que tienen en la mansión de Los Ángeles. Pianista toca para los hijos de Kim Kardashian Pianista toca para los hijos de Kim Kardashian | Credit: Kim Kardashian/Instagram La famosa también mostró el gran árbol de Navidad repletos de luces y otros adornos que alegran la casa durante las festividades de este mes. A lo lejos, se puede ver que los árboles que rodean la casa de la Kardashian también están adornados con luminarias que hacen del entorno un lugar mágico. Cornish es un pianista profesional, productor y escritor musical, ganador de Grammy, que ha trabajado con estrellas como Aminé, Demi Lovato, JoJo, Jessie J, Akon, Boys World, Umi, Diddy, Anitta, Usher o el propio Kanye West, ex de Kardashian y padre de sus hijos. Otros famosos que nos han dejado ver sus adornos navideños han sido Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, quienes mostraron lo espectacular que luce su casa de Mánchester, donde situaron en el hall un gran árbol de Navidad lleno de luces, bolas, lazos, estrellas, todos los adornos entre plateados y dorados. Kim Kardashian y sus hijos Kim Kardashian y sus hijos | Credit: Gotham/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz Marjorie de Sousa fue de las primeras en decorar su casa en estas Navidades, y lo hizo con la ayuda de una empresa especializada en decoración y organización de eventos de la Ciudad de México, quienes ambientaron la casa de forma espectacular.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La costosa y excéntrica manera en que Kim Kardashian despertará a sus hijos esta Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.