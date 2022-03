Kim Kardashian da consejo a las mujeres para triunfar en los negocios ¡y la ponen en su lugar! Kim Kardashian dio un consejo a aquellas mujeres que quieren triunfar en los negocios, pero no agradó del todo a sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la misma fuerza que los internautas apoyan a Kim Kardashian, no dudan en criticarla cuando creen que la socialité se equivoca. Y así sucedió luego de que la empresaria le diera un consejo a aquellas mujeres que quieren triunfar en los negocios, lo que no tuvo una buena acogida entre muchos de los seguidores. Fue en declaraciones para la revista Variety que la modelo envió unas palabras a las mujeres que quieren seguir sus pasos. "Tengo el mejor consejo para las mujeres en los negocios", dijo. "Levanta tu maldito cul* y trabaja", dijo la famosa. "Parece que nadie quiere trabajar hoy en día. Tienes que rodearte de gente que quiera trabajar. Tener un buen ambiente de trabajo donde todo el mundo ame lo que hace. Nada de ambientes tóxicos", agregó. Inmediatamente el consejo de la dueña de varios negocios como la marca SKIMS o la firma de cosméticos KKW Beauty resonaron en muchas mujeres, incluso en algunas que han trabajado para ella, quienes aseguran que para la hija de Kris Jenner todo ha sido más fácil habiendo nacido en una familia tan influyente. "Fui editora de las aplicaciones de Kardashian en 2015 en Los Ángeles, trabajé días, noches y fines de semana, solo podía comprar comestibles de la tienda 99 Cents Only. Más de una vez dije que estaba enferma porque no podía poner gasolina en mi automóvil para ir a la oficina, y fui amonestada por hacer trabajos por mi cuenta", contó en Twitter a raíz de las declaraciones Jessica DeFino. Otros muchos comentarios se han destapado desde entonces: "Ah, sí, díganos cómo trabajar. Dígale a todas las mujeres que no tienen cinco niñeras, estabilidad financiera obtenida del trabajo de otros, riqueza familiar, dos asistentes personales, fácil acceso a un entrenador/ nutricionista, cómo tener éxito en la vida. Es nuestra ética de trabajo, ¿eh?", dijo una internauta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos le dijeron lo siguiente: "Tienes que rodearte de una familia rica. Ese es el truco"; "muchas personas se levantan y trabajan duro todos los días y nunca podrán tener ni una fracción de la suerte o las oportunidades que tiene Kim Kardashian"; "es fácil trabajar duro cuando se trabaja por placer en lugar de para sobrevivir, cuando se es libre de tomarse unas vacaciones o un día de salud mental cuando se dese".

