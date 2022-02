Kim Kardashian y su hija North reaparecen tras pleito con Kanye por su cuentas de Tiktok, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian, North West Credit: Backgrid/The Grosby Group La empresaria y estrella del nuevo show de HULU apareció con su hija mayor luego de defenderse de los ataques de su ex. Además: fotos de Jennifer López y la hija de Eduardo Palomo ¡que debuta en el teatro! Empezar galería Su mejor momento Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Jennifer López deslumbró en Los Ángeles con un vestido que apenas le tapaba ls piernas luego de triunfar en la premiere de su nueva cinta Marry Me donde apareció vestida como verdadera novia y colgada del brazo de su amado Ben Affleck. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Aló? Kim Kardashian, North West Credit: Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian y su hija North West reaparecieron en Los Ángeles, luego del pleito que se armó con Kanye West por la cuenta de Tiktok de su hija reclamando que ella se encuentra publicando en la plataforma "en contra de su voluntad". 2 de 9 Ver Todo Satín y cuero <p>También en Los Ángeles captamos a la sexy Megan Fox en el desfile de Jimmy Choo X Mugler con creaciones del desaparecido couturier francés Thierry Mugler.</p> También en Los Ángeles captamos a la sexy Megan Fox en el desfile de Jimmy Choo X Mugler con creaciones del desaparecido couturier francés Thierry Mugler. 3 de 9 Ver Todo Anuncio ¿Y eso? Camila Cabello Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Y en la soleada Santa Mónica, CA, nos topamos con. la cantante Camila Cabello acompañada de un apuesto —y desconocido_ chico, ¿quién será? 4 de 9 Ver Todo Con mi amorcito Kourtney Kardashian, Travis Barker Credit: Backgrid/The Grosby Group Los que ya de plano son inseparables son Kourtney Kardashian y su prometido, el rockero Travis Barker, con quien salió a cenar en Los Ángeles ¡ojo a su sexy look de encaje! 5 de 9 Ver Todo De estreno Ana Claudia Talancón, Mauricio Ochmann, Paly Duval y Fiona Palomo Credit: Mezcalent Fiona Palomo (iz.q) , Paly Duval, Mauricio Ochmann y Ana Claudia Talancón aparecieron radiantes y muy sonrientes en Ciudad de México para marcar el estreno de la obra ¡Qué despadre! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Duelo de galanes Tom Holland y Antonio Banderas "Uncharted" Madrid Credit: Pablo Cuadra/WireImage El novio de la cantante Zendaya, Tom Holland (izq.), y el español Antonio Banderas, posan en un teatro de Madrid durante la premiere de la cinta Uncharted. 7 de 9 Ver Todo Chillax Zoe Saldana Credit: Splash News/The Grosby Group En la gélida Nueva York captamos a la guapísima Zoë Saldaña guareciéndose del frío con un lindo abrigos y botas, ¡cualquier la confundiría con una top model! 8 de 9 Ver Todo ¿Batichica? Irina Shayk Credit: Splash News/The Grosby Group ¡No! Es la modelo Irina Shayk a quien captamos vestida de cuero de pies a cabeza por las calles de la Gran Manzana. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

