Kim Kardashian deslumbra con diminutos shorts mientras arde la controversia con la marca Balenciaga, ¿intentó distraer? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group La diva de la telerrealidad detiene el tráfico en Los Ángeles con unos shorts que son no aptos para cardíacos. Además: Ricky Martin adorado en Argentina y Cher revela cómo son los besos con su nuevo novio, 36 años menor que ella, ¡míralos! Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group La diva se encuentra en el ojo del huracán ante la enorme controversia desatada por Balenciaga, su marca favorita, y su más reciente campaña publicitaria que contenía imágenes "perturbadoras" que han generado acusaciones por promover el abuso infantil. Ella ha respondido sobre su relación con la casa de alta moda pero mientras tanto ha tratado de distraer la atención con estos diminutos shorts que usó en Los Ángeles. Digamos que lo logró. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Alexander Edwards y Cher Cher y su novio Alexander Lewis Credit: Backgrid/The Grosby Group La aún sexy cantante de 76 años y su novio, el productor musical de 40, se dejaron ver en el concierto de The Weeknd en el SoFi Stadium de Los Ángeles, CA., luego de las declaraciones de ella afirmando que entre ellos hay una pasión ardiente. "Nos besamos como adolescentes", asegura. 2 de 6 Ver Todo Zöe Saldana Zoe Saldaña The Tonight Show Starring Jimmy Fallon - Season 10 Credit: Todd Owyoung/NBC via Getty Images La actriz de sangre dominicana y puertorriqueña luce espectacular escote durante su aparición en el show de Jimmy Kimmel, en Hollywood, donde habló sobre el estreno de su cinta Avatar 2 (Avatar: The Way of Water), que se estrena este 16 de diciembre. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Demián Bichir Demian Bichir Hector Bonilla Honored Posthumously In Mexico City Credit: Medios y Media/Getty Images El célebre actor mexicano toma la palabra durante el tributo al fallecido actor Héctor Bonilla, que se realizó en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. 4 de 6 Ver Todo Ricky Martin Ricky Martin Credit: RS Fotos/The Grosby Group El astro boricua saluda a su público eufórico que lo recibió con pancartas y fotos a las afueras de su hotel en Buenos Aires, Argentina. 5 de 6 Ver Todo Demi Lovato y Jutes Demi Lovato Credit: The Image Direct/The Grosby Group La actriz y cantante apareció muy casual por las calles de L.A. dando un paseo con su nuevo chico, ¡qué cool! 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

