Kim Kardashian

La diva de la telerrealidad deslumbró en Osaka, Japón al acudir a un partido de fútbol que disputaron los clubes Al-Nassr y Paris Saint-Germain, con este 'bolsito' de Hermès modelo Birkin colgando del brazo. El accesorio tiene un costo de unos $100,000 y es muy similar al bolso más caro del mundo, de $300,000, con marroquinería de diamantes y oro de 18 kilates, ¡wow!

Cameron Díaz

Y la que casi nunca se deja ver en público es la actriz cubanoamericana quien apareció con look intelectual por las calles de L.A.

Jennifer López

En Los Ángeles, CA., captamos a JLo muy enfocada en una tienda de antigüedades donde al parecer continúa buscando detalles para decorar su nuevo "nidito" de amor con Ben Affleck.

Gigi Hadid

La modelo se dejó ver en el show de moda Miu Miu en Malibú, CA., después de su arresto por posesión de marihuana y parafernalia para el consumo de drogas en las Islas Caymán, a principios de mes.

Brad Pitt

El ganador al Oscar demostró su apoyo a la huelga del sindicato de actores SAG en las calles de Los Ángeles, que lleva días paralizando a la industria de cine y TV.

Lenny Kravitz

En Nueva York el rockero hizo la señal de la paz al ingresar a la exclusiva fiesta en honor a su colega y amigo Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, por su cumpleaños número 80.

