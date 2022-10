Kim Kardashian llegando a cenar con Ivanka Trump, Ben Affleck en el Rolls-Royce de JLo y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ivanka Trump y Kim Kardashian cenaron y conversaron durante tres horas en el Hotel Beverly Hills; Ben Affleck espera en el Rolls-Royce de JLO la salida de la escuela de su hijo Samuel Credit: Photo © 2022 x17/The Grosby Group ; Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Kim Kardashian Ivanka Trump y Kim Kardashian cenaron y conversaron durante tres horas en el Hotel Beverly Hills Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La ex de Kanye de West e Ivanka Trump fueron vistas saliendo del Polo Lounge en el hotel The Beverly Hills, luego de una cena de 3 horas. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Ben Affleck Ben Affleck espera en el Rolls-Royce de JLO la salida de la escuela de su hijo Samuel Credit: Photo © 2022 x17/The Grosby Group El protagonista de Batman fue fotografiado esperando en el Rolls-Royce de Jennifer López la salida de la escuela de su hijo Samuel. 2 de 6 Ver Todo Giovanni Medina Emmanuel, hijo de Ninel Conde, celebra su cumpleaños con un pastel y "Las Mañanitas" de los medios de comunicación Credit: Mezcalent Emmanuel, hijo de Ninel Conde, celebró su cumpleaños con un pastel y "Las mañanitas" de los medios de comunicación antes de entrar a un show de Disney con su padre. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Karol G karol g tour Credit: Chris Cornejo La estrella colombiana continúa con su recorrido por Estados Unidos llenando todos los lugares donde se presenta, hazaña que repitió este fin de semana con dos conciertos sold-out en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. El éxito rotundo de $trip Love Tour, está llevando a la cantante a tocar una nueva cima en su carrera, deleitando a sus fanáticos y conquistando a una nueva audiencia con su inigualable espectáculo y un derroche de talento que deja extasiado a todos los presentes. 4 de 6 Ver Todo Sara Maldonado Sara Maldonado en la presentación de sotol Nocheluna Credit: Mezcalent La actriz de El capo posó en la alfombra roja de la presentación de sotol Nocheluna, en la capital mexicana. 5 de 6 Ver Todo Antonio Banderas Antonio Banderas es el gran triunfador de los Premios Teatro Musical 2022 en Madrid Credit: Photo © 2022 G3/The Grosby Group El actor español se convirtió en el gran triunfador de los Premios Teatro Musical 2022, en Madrid. "Estos premios son para el Teatro del Soho, que es un intento que ha sido reconocido y lo necesitamos para creer en nosotros mismos", aseguró el andaluz, lugar donde presentará Godspell, su nueva obra junto a Emilio Aragón. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

