Kim Kardashian regresa a su infancia en París y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Best Image/The Grosby Group Kim Kardashian viaja a París con North West, Madonna camina con bastón, Kiara Liz regresa a Puerto Rico tras ganar concurso de baile y más fotos de famosos ¡Míralos! Empezar galería Compartiendo con su hija Image zoom Best Image/The Grosby Group Kim Kardashian aprovechó su visita a París para compartir tiempo con su hija North West. Madre e hija fueron captadas montadas en un carrusel en la capital francesa. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Diversión en el set Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Así se divierten Wisin, Carlos Vives, Luis Fonsi y Alejandra Guzmán en las grabaciones de las audiciones del programa La voz (Telemundo). 2 de 10 Applications Ver Todo Noche de concierto Image zoom KCS Presse/The Grosby Group Madonna con bastón y de la mano de su novio Ahlamalik Williams saliendo de un estadio en París donde ofreció un concierto para sus fans. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement De vuelta a casa Image zoom ARMimage/The Grosby Group Kiara Liz Ortega, la reciente ganadora del reality show Mira quién baila All Stars de Univisión, no dejó de bailar de la alegría a su llegada a Puerto Rico, donde fue recibida por sus familiares y fanáticos. 4 de 10 Applications Ver Todo Risueña Image zoom JC Olivera/Getty Images for National Hispanic Media Coalition Sonriente y luciendo su barriguita de embarazada se dejó ver la actriz América Ferrera en la gala de los premios NHMC Impact, en Beverly Hills. 5 de 10 Applications Ver Todo Tendencia látex Image zoom IMP Features/The Grosby Group Kim Kardashian y su hermana Kourtney Kardashian impactaron en París con la tendencia del látex. Las hermanas llegaron a Francia acompañadas de sus hijos. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Éxito sin límites Image zoom Cortesía Franco Noriega sigue saboreando las mieles del éxito y va por más. El modelo y empresario peruano celebró por todo lo alto el pop-up de Baby Brasa en Tulúm, México. 7 de 10 Applications Ver Todo Nuevo sencillo Image zoom mezcalent Pee Wee presentó su nuevo sencillo llamado "Más que sexo", el cual trata de engrandecer a la mujer, mencionando que los hombres ya no son caballeros y que a la mujer se le tiene que seguir consintiendo y queriendo cada día más. 8 de 10 Applications Ver Todo Arrasando Image zoom cortesía Los Ángeles Azules sumó este pasado fin de semana 3 shows sold out consecutivos a su 'Todos somos cumbia US Tour 2020', acumulando así 6 exitosas fechas de gira por Estados Unidos. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Noche de cine Image zoom mezcalent Paulina Goto (izq.), Jesús Zavala y más actores en la presentación de la película Veinteañera divorciada y fantástica, en la capital mexicana. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Kim Kardashian regresa a su infancia en París y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.