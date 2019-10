¿Conoces a la Kim Kardashian británica? By Andrés Rubiano ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El singular estilo de vida de Kim Kardashian y su familia se ha transformado en un modelo a seguir para miles de jovencitas alrededor del mundo. Tal es la idolatría que llegan a generar las integrantes del afamado clan, que algunos de sus seguidores gastan miles de dólares en procedimientos estéticos para verse como ellas. Chloe Khan, estrella de Instagram, ahora gana millones gracias a su parecido con la estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians. Te contamos quién es esta chica. Empezar galería ¿Símbolo de belleza? Image zoom Karwai Tang/WireImage Cuando muchos se preguntan en dónde radica la fama de la familia Kardashian, hay quienes apuntan a su vida llena de polémicas, por otro lado hay quienes se lo atribuyen al excesivo uso de su cuerpo como una herramienta de mercadeo. Lo cierto es que miles de mueres en todo el mundo han encontrado en el estilo de vida de Kim un modelo a seguir y hay quienes están dispuestas a hacer lo que sea con tal de llegar a ser famosas y millonarias. Advertisement Advertisement ¿Modelo a seguir? Image zoom Jason LaVeris/FilmMagic Entre el amor y el odio, así es la relación del mundo con Kim. Chloe Khan Image zoom Chloe Khan/Instagram A sus 27 años, esta joven inglesa se ha transformado en toda una celebridad de las redes sociales, en las que cuenta con millones de seguidores, todo gracias a su gran parecido a la estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians y a sus atrevidas publicaciones en las que deja muy poco a la imaginación. Advertisement En pantalla Image zoom Chloe Khan/Instagram En el 2010 saltó a la fama local tras audicionar en el concurso X Factor y ser rechazada por los jueces del show. Su desastrosa presentación la convirtió en un suceso viral del Reino Unido. Casi un clon Image zoom Chloe Khan/Instagram Falta dar un pequeño recorrido a sus redes sociales para darse cuenta del gran parecido físico que tiene con Kim. Vaya vida Image zoom Chloe Khan/Instagram Por supuesto, tampoco pierde oportunidad de presumir a sus seguidores de su extravagante estilo de vida lleno de lujos, viajes y fiestas entre celebridades. Advertisement Advertisement Advertisement Con Tyga Image zoom Chloe Khan/Instagram Aquí la vemos posando con el rapero y ex de Kylie Jenner durante una fiesta. ¿Boca natural? Image zoom Chloe Khan/Instagram Al igual que la esposa de Kanye West, la joven también es una amante del maquillaje y la moda. Así lo presume en sus redes. Estrella Image zoom Chloe Khan/Instagram Su fama la llevó a ser invitada a participar en el reconocido reality show Big Brother en el 2016. Advertisement Advertisement Advertisement Con millones en su cuenta Image zoom Chloe Khan/Instagram Según lo reveló el diario británico Mirror, la joven ahora es una empresaria que gana millones gracias a su imagen y su figura. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

