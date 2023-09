Kim Kardashian se baña en aguas caribeñas con mini bikini ¡y corta el aliento! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad presume su minúscula cintura con un bikini de Chanel durante sus vacaciones en las islas Turcas y Caicos. Además, JLO roba miradas en Nueva York y Kylie Jenner y Eva Longoria en el US Open, ¡míralos! Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad presume su minúscula cintura con un bikini de Chanel durante sus vacaciones en las islas Turcas y Caicos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group La Diva del Bronx robó. miradas con sus pantalones transparentes en la Gran Manzana. 2 de 9 Ver Todo Anitta Anitta Michael Kors - New York Fashion Week 2023 Credit: Gotham/WireImage Otra que estremeció con su look sofisticado pero muy sexy fue la cantante brasileña al darse una vueltita por el desfile de Michael Kors en la Semana de la Moda de Nueva York. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kylie Jenner y Timothée Chalamet Kylie Jenner Timothee chalamet us open 2023 Credit: David Dow La parejita del momento compartió abrazos, besos y uno de los famosos cócteles del US Open durante la final de hombres celebrada este domingo en Nueva York. 4 de 9 Ver Todo Pepe Bastón y Eva Longoria Eva Longoria 2023 US Open Championships Day 14 Credit: Lev Radin/Anadolu Agency via Getty Images El ejecutivo mexicano y la actriz y productora mexicana tambien presenciaron el triunfo de Novak Djokovic en el estadio Arthur Ashe en Queens. 5 de 9 Ver Todo Lin-Manuel Miranda y Vanessa Nadal Lin Manuel Miranda y esposa 2023 US Open Tennis Championships - Day 14 Credit: Gotham/GC Images El aclamado dramaturgo y cantautor y su mujer formaron parte del combo de celebridades del US Open. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio María León y Edwin Luna Maria Leon y Edwin Luna Arre Fest 2023 Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Los cantantes animaron el Arre Festival en Ciudad de México, ¡wow! 7 de 9 Ver Todo Majo Aguilar Majo Aguilar Arre Fest 2023 Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La sobrina de Pepe Aguilar también formó parte del multitudinario festejo musical llevado a cabo en el legendario Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana. 8 de 9 Ver Todo Príncipe Harry Príncipe Harry Invictus Credit: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images El hijo del rey Carlos camina con el atleta colombiano Francisco Pedraza en los juegos Invictus que se realizan en Dusseldorf, Alemania. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

