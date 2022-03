Kim Kardashian presume su soltería mientras que Kanye se pasea con su doble, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Kim robó miradas vestida de cuero negro de pies a cabeza ¡y la doble de Kanye también! ¿La diferencia? Su doble iba en microshorts. Además; Jennifer López sin gota de maquillaje y Alfredo Adame presume a la niña "boba y fresa" con la que está saliendo, ¡míralos! Empezar galería Cara lavada Jennifer López Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Jennifer López sorprendió al reaparecer en Tenerife, Islas Canarias, sin gota de maquillaje y practicando las escenas de la película que filma al lado de Joseph Fiennes (izq.). 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Aires de libertad Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group En Los Ángeles captamos a Kim Kardashian quien apareció en público tras ser declarada legalmente soltera en medio de su divorcio de Kanye West. 2 de 10 Ver Todo Viendo doble Chaney Jones la doble de Kim novia de Kanye West Credit: Splash News/The Grosby Group En Miami captamos a Chaney Jones, quien ha sido calificada como la doble de Kim Kardashian, saliendo de un hotel junto con Kanye West (no fotografiado). 3 de 10 Ver Todo Anuncio Amor y paz j balvin Credit: RS Fotos/The Grosby Group J Balvin hizo el símbolo de la paz en Buenos Aires donde actualmente graba un video musical y en medio del revuelo que se ha formado por la nueva canción del boricua Residente y que ha revivido el pleito entre ambos. 4 de 10 Ver Todo ¿Qué quiere la chica fresa? Alfredo Adame nueva novia Magaly Chavez Credit: Mezcalent En Ciudad de México captamos al actor Alfredo Adame muy acaramelado con Magaly Chávez, ex participante del reality Enamorándonos y quien es 27 años menor que él, confirmando que salen. De su nuevo amor el actor dijo que es una chica chica "boba y fresa". 5 de 10 Ver Todo Su mejor momento Eugenio Derbez Credit: Mega/The Grosby Group El que no escondió su sonrisa fue Eugenio Derbez a quien captamos radiante en Los Ángeles a los pocos días de ganar el primer SAG Award de su carrera y quien justo hoy recibió otra excelente noticia: que su programa Acapulco regresará con una segunda temporada en Apple TV Plus, ¡enhorabuena! 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chamacona Itatí Cantoral en las 100 representaciones de Aladdin en México Credit: Medios y Media/Getty Images Itatí Cantoral arrancó suspiros al aparecer con un look radiante y jovial como de chamaquita en la celebración de las 100 representaciones del musical Aladdin, en Ciudad de México. 7 de 10 Ver Todo ¡A chambear! Ana De Armas en el set con Chris Evans Credit: Backgrid/The Grosby Group Ana de Armas, ex de Ben Affleck, está de vuelta en el set y esta vez su nuevo y barbado compañero es el apuesto Chris Evans con quien filma la cinta Ghosted, en Atlanta, Goergia. 8 de 10 Ver Todo Belleza urbana Dua Lipa en Nueva York Credit: by Gotham/GC Images La que abrió bocas en Nueva York fue la cantante Dua Lipa que a pesar del frío reinante se paseó con este lookazo sexy por la Gran Manzana. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian presume su soltería mientras que Kanye se pasea con su doble, ¡míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.