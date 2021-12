Kim Kardashian aparece en lencería y su novio Pete Davidson muestra sus calzones Pete Davidson y Kim Kardashian han aparecido en ropa interior en campañas de grandes marcas y los fans han quedado boquiabiertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian y Pete Davidson Kim Kardashian y Pete Davidson | Credit: Amy Sussman/E! Entertainment/NBCU Photo Bank/Getty Images; Dimitrios Kambouris/Getty Images Durante las últimas semanas todos hablan del romance de Pete Davidson y Kim Kardashian. Si bien ninguno de los dos ha confirmado públicamente que estén saliendo, se les ha visto mucho juntos y tienen una conexión especial incluso hasta en las trabajos que hacen. ¡Ahora ambos han aparecido en ropa interior en campañas de grandes marcas y los fans han quedado boquiabiertos! Se pusieran o no de acuerdo, lo cierto es que Kardashian ha aparecido en lencería para la marca Fendi, mientras Davison hizo una simpática aparición en calzones para Calvin Klein. La socialité, con un mínimo maquillaje que la hacía lucir muy natural, vistió una sensual lencería de color morado para una sesión de fotos de Fendi, donde mostró sus increíbles curvas. Por su parte, el comediante de Saturday Night Live junto a Machine Gun Kell se quitó la ropa durante un video en vivo para una campaña de Calvin Klein. Pete Davidson para Calvin Klein Pete Davidson para Calvin Klein | Credit: Calvin Klein/Instagram Con los pantalones por debajo de las rodillas y luciendo un calzón de la marca, Davidson dijo: "Iba a elegir uno de estos. Sea muy informal al respecto". Los jóvenes hicieron varias poses sensuales y divertidas, y en un sofá Kelly le ponía palomitas de maíz en la boca a Davidson. Esta no es la primera vez que el actor modela para una marca de ropa, ya que durante el fin de semana de su cumpleaños apareció en pijamas SKIMS junto a Kardashian, en la casa de Kris Jenner en Palm Springs. Davidson y Kardashian fueron vistos tomados de la mano el pasado octubre en una montaña rusa en Knott's Scary Farm en Buena Park, California. También fueron vistos por separado dirigiéndose a Zero Bond, un club social privado en Manhattan, para cenar juntos. "Incluso cuando están en diferentes cosas, Kim y Pete se mantienen en contacto. Se están conociendo mejor y se llevan muy bien", dijo una fuente a People. "Kim ama su chispa", agregó. "Es muy divertido, entretenido y hace feliz a Kim. Todavía están saliendo y disfrutándolo. Él la colma de cumplidos y a ella le encanta".

