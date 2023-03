Kim Kardashian y Anuel AA con el look monocromático del momento, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian y Anuel Credit: Backgrid/The Grosby Group; Splash News/The Grosby Group La influencer y el cantante boricua acaparan miradas vistiendo en color gris de pies a cabeza . Además, Rihanna llena el carrito de la compra de juguetes y Menudo visita Despierta América. Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La influencer, madre y empresaria arribó a la fiesta de la cantante SZA en Inglewood, CA., vestida de pies a cabeza con este jumpsuit de estampado reptiliano en el color de moda: el gris. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuel AA Anuel AA Credit: Splash News/The Grosby Group En Miami Beach, FL., el intérprete de "Diablo, qué chimba" salió de un restaurante de moda también con el look de moda en gris de pies a cabeza. 2 de 6 Ver Todo Rihanna Rihanna Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella del pasado Super Bowl se dejó ver en Beverly Hills haciendo compras en una farmacia y llenando el carrito con costosos juguetes —incluyendo un piano— para el bebé que espera. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Menudo en Despierta America Menudo en Despierta America Credit: Getty Images Luego de pasarse por las cadenas televisivas anglo más importantes, los integrantes de la nueva versión del grupo Menudo se pasaron por los estudios del programa de Univision, en Doral, FL., donde echaron relajo con sus conductores, incluyendo a Alan Tacher (centro). 4 de 6 Ver Todo Toni Collette y John Leguizamo Toni Collette y John Leguizamo Credit: Dominik Bindl/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images Y en Nueva York captamos a estos célebres actores pasándolo de lo lindo en la premiere de la serie The Power (Prime Video), que ambos estelarizan. 5 de 6 Ver Todo Justin y Hailey Bieber Justin Bieber, Hailey Bieber Credit: Backgrid/The Grosby Group Y en Bel Air, CA., captamos a esta parejita de marido y mujer con cara un poco seria. Según los paparazzi presentes, el cantante y la modelo parecían un poco distanciados. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

