Kim Kardashian agradece la reducción de la condena del camionero cubano Kim Kardashian, quien se solidarizó con el joven de 26 años y consideró injusta la condena inicial, agradeció a las autoridades de Colorado el haber revisado el caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian y Rogel Aguilera Mederos Credit: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP via Getty Images; Uncredited/AP/Shutterstock La reducción de la sentencia del camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos ha representado una una victoria para todos los que consideraron injustos los 110 años de cárcel que se le había impuesto en cumplimiento de las leyes que obligan a la imposición de penas. Kim Kardashian, quien se solidarizó con el joven de 26 años, agradeció a las autoridades el haber reducido a 10 años el castigo por su responsabilidad en el accidente múltiple en la Interestatal 70 en Colorado en el que perdieron la vida cuatro personas. "Gracias gobernador [de Colorado], Jared Polis, por tomar medidas para reducir la condena del Sr. Aguilera-Mederos! Si bien su nueva pena es de 10 años, ahora tendrá la oportunidad de volver a casa en cinco años y estar con su hijo y su esposa", comunicó a través de sus redes sociales. "Este caso fue un claro ejemplo de por qué [las penas] mínimas obligatorias no funcionan y deben ser abolidas. Agradezco al gobernador Polis por su empatía y liderazgo en este caso", añadió. Luego de que el debate sobre el caso de Aguilera-Mederos se avivara en todo el país, Kardashian declaró que se había informado "profundamente del caso para entender la situación". "Los mínimos obligatorios le quitan la discreción a los jueces y eso necesita acabar. La ley de Colorado realmente tiene que cambiarse y esto es muy injusto. El gobernador de Colorado es una muy buena persona y sé que hará lo correcto", había dicho anteriormente en sus redes la modelo y empresaria. Kim Kardashian Credit: Instagram/ Kim Kardashian Luego de que más de 5 millones de personas firmaran la petición para la reducción de la condena y de que miles de voces denunciaran la pena, entre ellos otras personalidades como J Balvin o Shakira, este jueves la oficina de prensa del gobernador de Colorado confirmó que la pena del camionero quedaba reducida de 110 años a 10 años. "Pienso que mereces clemencia por varias razones. Fuiste condenado a 110 años en prisión, en realidad más que una cadena perpetua, por un acto trágico pero no intencionado", dice el comunicado oficial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aunque no estás exento de culpa, tu condena es desproporcionada en comparación con la de muchos otros presos en nuestro sistema criminal de justicia que cometen crímenes violentos, intencionados, premeditados", añade.

