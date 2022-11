Hijo de Niurka Marcos rompe el silencio sobre su próxima boda Kiko, el hijo mayor de Niurka Marcos, va a contraer matrimonio tras un romance de casi nueve años. Ahora, revela que opina su famosa madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A principios de octubre de 2022, se dio a conocer que Kiko, el primogénito de Niurka Marcos, contraerá nupcias con Kimi, su novia por casi nueve años. Ahora, el joven rompe el silencio y da detalles de cómo planeó la petición de mano y lo que será su próxima boda. "Empecé meses antes. Desde que empecé a planearlo, a buscar el anillo, como que empezó mi proceso y cuando por fin se lo di, como que en mi mente fue 'ya [se acabó]', pero no", reveló a Eden Dorantes (YouTube). "Venían dos cosas, la emoción de toda la gente, venía la emoción de Kimi. Venían preguntas, dudas y mucha presión, no mal intencionada, pero presión de '¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué estás pensando?' Y es como [complicado]", agregó. "Fue muy, muy padre. Muchas emociones, sorpresa, miedo, de todo. Entonces, fue una experiencia muy increíble. Pero lo estamos disfrutando mucho. Ya platicamos mucho de cómo lo vamos a hacer, qué queremos hacer. Hay que bajar todas las ideas, porque decimos todo, todo lo que nos viene a la mente". El muchacho reveló cómo tomó la famosa vedette la noticia del enlace matrimonial. "Algo muy chistoso es que cuando le dijimos a mi mamá. Cenamos todos juntos. Justo fue Emilio [Osorio] y [dijo] 'yo quiero ser madrina de todo'. Y le digo 'no'", relató. "Justo así es ella quiere estar presente en todo, quiere dar todo de su parte y si la dejas, planea toda la boda y tú ni te enteras. Obvio no va a pasar así, pero es esa emoción que tiene por estar con nosotros". Niurka Marcos y Kiko Marcos Niurka Marcos y Kiko Marcos | Credit: Instagram/@kikomarcos_ SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kiko y su novia Kimi mencionaron que la boda la quieren realizar, apropiadamente, en febrero de 2024 para "planearla con tiempo". Además, habrá una ceremonia no religiosa porque el joven no tiene una religión como tal y aseguró que el evento "va a estar súper bien". "Emilio, Romina, mi mamá, todos han sido testigos de la relación; nos han acompañado en varias etapas", comentó. "Ha sido increíble vivir y compartir mi familia con Kimi".

