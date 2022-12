Kika Edgar habla de la relación amorosa de Humberto Zurita y Stephanie Salas ¿Qué opina Kika Edgar sobre el romance de Humberto Zurita y Stephanie Salas? ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kika Edgar habló de la pareja del momento: Humberto Zurita y Stephanie Salas. La actriz reaccionó a la fotografía que compartieron en redes sociales Zurita y Salas. Edgar expresó su alegría de ver a la pareja juntos oficialmente en Instagram, reporta CARAS. Kika —quien se rumoró había estado vinculada sentimentalmente con Zurita, el viudo de Christian Bach— comentó sobre la imagen, dejando claro que no siente celos. "Qué felicidad me da verlos juntos. Los amo", escribió junto a un emoji de fuego y otra de carita con ojos de corazón. Kika Edgar le dio el visto bueno a la relación de los actores. "No es la historia más bonita, ni la más perfecta, es la nuestra", escribió Salas junto a la foto con su novio en sus Instagram Stories. "Una palabra nos libera de todo el peso y el dolor de la vida: Amor", añadió la madre de Michelle Salas. La pareja actuará en la obra Papito Querido. La nieta de Silvia Pinal se unió al elenco de esta comedia, protagonizada por Zurita. "Subiéndome al escenario con quien más amo", escribió ella en sus Instagram Stories, promocionando su nuevo proyecto juntos. Kika Edgar, Humberto Zurita y Stephanie Salas Kika Edgar, Humberto Zurita y Stephanie Salas | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera foto oficial de Zurita y Salas en las redes sociales generó un sinfín de likes y comentarios. "Omggggg", escribió Michelle Salas junto a emojis de fuego. "¡Qué viva el amor!", comentó Patricia Manterola. "¡Me encantan! ¡Que dure por siempre el amor!", les deseó Lorena Herrera.

