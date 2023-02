Matan a tiros al rapero AKA poco antes de comenzar su concierto El cantante de 35 años murió tras los disparos. Sus padres confirmaron la triste noticia. "Un minuto estás y al otro te has ido". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kiernan Forbes, más conocido como AKA, murió la noche del viernes tras ser disparado fuera de un restaurante en la ciudad africana Durban. Así lo confirmaron sus padres en un comunicado en las redes sociales. "Es con extrema tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido hijo, y confirmamos su trágico fallecimiento la noche del pasado 10 de febrero, 2023. Estamos esperando más detalles de la policía de Durban", lee el mensaje publicado en las cuentas oficiales de AKA en Twitter e Instagram. Según The New York Times tenía una actuación esa noche en uno de los locales de la zona y se encontraba caminando por la animada área de bares cuando dos personas armadas le dispararon a una distancia muy corta. AKA Rapero AKA fallece tras ser disparado | Credit: IG/AKA Los atacantes salieron huyendo dejando otro herido más de muerte, se cree es el amigo de AKA, de nombre Tebello "Tibz" Motsoane. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades se encuentran investigando todo acerca del caso con el fin de averiguar quiénes pudieron atentar contra la vida del artista. "Para nosotros, Kiernan Jarryd Forbes era un hijo, un hermano, un nieto, un sobrino, un primo y un amigo, pero lo más importante, el padre de su amada hija Kairo. Para muchos, él era AKA, Supa Mega, Bhova y muchos otros nombres de cariño que su legión de fans le tenían. Nuestro hijo fue amado y dio mucho amor", expresaron emocionados sus padres en el comunicado. AKA, de 35 años, era uno de los artistas de hip-hop más reconocidos en su país, África, donde arrancó en 2010 con su primer álbum, Altar Ego. Contaba con más de 3.3 millones de seguidores en Instagram y una agenda repleta de conciertos y proyectos para este año.

