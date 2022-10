Famosa conductora que se tiró de un edificio lanza este mensaje: "Mañana podrías ser tú" Kiara Romero, ganadora del reality Estrellas de la Tele 2, comparte poderoso escrito sobre la depresión, condición que le llevó al intento de suicidio del que hoy muestra sus secuelas físicas. Y no como pesar, sino como lección. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo del Día Internacional de la Salud Pública, famosos y anónimos que han experimentado en primera persona lo que significa la depresión y otras enfermedades mentales, recordaron la importancia de cuidar este otro lado de la salud, a veces olvidado. Entre estos mensajes y publicaciones en redes, no faltó la de Kiara Romero, famoso rostro televisivo en República Dominicana que vivió en sus propias carnes el fantasma de la de depresión. Condición que sufrió por mucho tiempo y que le llevo a un intento de suicido. En 2018, la también conocida por ganar el famoso reality Estrellas de la tele 2, se lanzó desde un edificio y sobrevivió. Kiara Romero Kiara Romero | Credit: IG/Kiara Romero A día de hoy, 4 años después, se encuentra estable, recuperada y con la misión de aportar claridad a quienes, como ella, pasaron por ese túnel oscuro. También entendió que su mayor dolor fue su mayor lección. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegar a esta reflexión requirió de tiempo, no siempre fue fácil. "me costó mucho tiempo aceptar mi realidad, verme en el espejo, entender que ahora lucía diferente a como era antes, que habían cosas a las que tenía adaptarme", expresó sobre las secuelas físicas. El tiempo, su voluntad, la fe y la terapia han sido, además del amor de los suyos, en especial el de su hijo Aarón, la clave de su recuperación. Hoy, esos golpes, son un recuerdo de que está viva. De aquel incidente que le dejó el cuerpo de señales y cicatrices, también aprendió. "Hoy mis cicatrices son una arma muy poderosa porque me recuerdan todos los días de donde Dios me sacó, lo misericordioso que ha sido conmigo, lo mucho que me ha guardado y, sobre todo, lo valiosa y fuerte que soy", compartió orgullosa. Asegura ser la mujer que se gusta frente al espejo. Y no solo por lo que ve, sino por lo que siente y los logros que ha conseguido. Entre ellos, superación, paz mental y un gran amor a la vida.

