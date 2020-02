Kiara Liz opina sobre la inconformidad que mostraron sus compañeros en el show tras su victoria: "Fue un momento incómodo para mí" La modelo puertorriqueña hizo frente a la disconformidad que mostraron sus compañeros durante el show por la forma en la que se había elegido al ganador. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La victoria de la modelo puertorriqueña Kiara Liz anoche durante la gran final de la octava temporada de Mira quién baila (Univision) se vio empañada por la inconformidad que mostraron sus compañeros, Adrián Lastra y Sofía Castro, respecto a la manera en la que se había elegido al ganador. Tanto la hija de Angélica Rivera como el actor español expresaron públicamente durante la gala que les hubiera gustado que la elección final no hubiera recaído únicamente en el público. “Sí me hubiera gustado que la decisión de los jueces valiera un poco más en esta gala”, llegó a reconocer en vivo la joven actriz mexicana de 23 años. ¿Pero cómo vivió la flamante ganadora de Mira quién baila este incómodo momento? “Yo tuve una relación con mis compañeros bien bonita durante todo el concurso y yo no puedo dejar que esta situación empañe eso”, declaró Kiara tras su victoria al medio Espacio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo reconoció que puede llegar a entender la inconformidad de sus compañeros ya que le sucedió algo similar en una competencia previa en la que participó, pero no está dispuesta a que este momento ‘incómodo’ que vivió durante el show empañe la felicidad que siente por su triunfo. “Yo entiendo que ellos a lo mejor estaban inconformes con la decisión y les di su espacio para que ellos lo expresaran. Obviamente fue un momento incómodo para mí, pero yo no puedo dejar que ese momento de inconformidad de ellos, que yo también en una competencia previa en la que yo estuve también lo sentí, empañe la relación tan bonita que yo hice con ellos. Yo respeto su decisión, respeto su opinión, pero estoy contenta por mi triunfo”, dejó claro. Su ganador De no haber sido ella la ganadora, Kiara aseguró que le hubiera gustado que ganara Adrián Lastra, quien se convirtió en uno de los concursantes favoritos del jurado durante el programa. “Yo admiro a todos mis compañeros, pero a uno en especial que era alguien que cuando estaba bailando yo quería rápido buscar como un televisor y verlo era Adrián porque él tiene una competencia con él mismo fuerte, él es bien perfeccionista, tú lo veías a él en cada break que nosotros teníamos solito ensayando todos los pasos […]”, compartió a Pulso News. Advertisement

Close Share options

Close View image Kiara Liz opina sobre la inconformidad que mostraron sus compañeros en el show tras su victoria: "Fue un momento incómodo para mí"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.