¿Sabes qué se hará con el dinero que ganó Kiara Liz en MQB ? ¿Qué pasará con los 25 mil dólares que ganó Kiara Liz en Mira quien baila All Stars? El Trotamundos nos lo contó todo en exclusiva By Carole Joseph La victoria de Kiara Liz en Mira quien baila All Stars causó mucha polémica, por eso People en español se dio a la tarea de averiguar quién es El Trotamundos y qué es lo que pasará con los 25 mil dólares que ganó en Puerto Rico. ¿Quién eres? Yo soy El Trotamundos y creo en el poder transformador de la música, del abrazo y el amor. Llevo 18 años viajando alrededor del mundo para ayudar a niños en comunidades especiales usando la música como vehículo y puente. Hemos visitado ya 28 países y nos sentimos agradecidos caminar por este planeta. Image zoom ¿Cómo surgió la idea? Nuestra sede es Puerto Rico, comenzamos hace 18 años con un espectáculo de música para la familia en los teatros. Luego de tres año surgió la oportunidad de visitar Perú con un grupo de doctores y ahí fue donde conocí a un niño que me pidió un helado y no quería morderlo porque se le acababa. Y esa noche el 28 de mayo del 2008 nació mi misión. El llanto [de ver al niño] me duró dos semanas, pero nunca más lloré con esa intensidad porque encontré paz en la acción. Transformo la realidad en muchas otras cosas. Aumento el volumen al amor. Imagina una familia que dormía en el suelo y llegan camas y colchones. Image zoom ¿Qué es lo has logrado con tu organización? Hemos construido pozos, vivienda, hemos dado mochilas y hemos visitado hospitales. Yo siempre les pregunto ¿qué necesitas? y respondemos a la necesidad del individuo. Llevo cinco años trabajando con una comunidad de República Dominicana y Haití, donde hicimos un pozo y [los niños] ya no caminan tantos kilómetros. Vamos a construir 50 viviendas y nos quedan 30 por construir y eso gracias por el donativo de Kiara Liz que se va a lograr. Ya hay 20 casas construidas y con el donativo de Kiara se harán 2 o quizás 3 casas en Bánica. Cada casa cuesta 5 mil. El resto del donativo es para trabajar con los damnificados de los terremotos en Puerto Rico. Image zoom ¿Cómo ayudar? Toda aportación y ayuda, [se puede hacer en la ] página de Facebook y en mi Instagram. Un dólar, lo que sea, ayuda a una buena causa.

