Khloé y Kim Kardashian disfrutan de la playa con este increíble duelo de bikinis Las hermanas Kardashian se encuentran en las playas de Turks y Caicos celebrando el cumpleaños de Khloé como solo ellas sabe, ¡disfrutando al máximo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim y Khloé Kardashian se han ido de viaje familiar con motivo de la celebración del cumpleaños de la expareja de Tristan Thompson, quien cumple 38 años. "No molestar, estamos pasándola bien", escribió la empresaria junto a estas fotos familiares mientras está disfrutando de una bebida a la orilla del mar. Además, las famosas hermanas dejaron a todos sin palabras al mostrar sus espectaculares cuerpos en bikini en la playa de las Islas Turcas y Caicos. Las celebridades han perdido mucho peso en los últimos meses, y en estas fotos se puede comprobar el resultado. Por un lado la ex de Kanye West mostraba un vientre plano después de la rápida pérdida de peso a la que se sometió para poder usar el icónico vestido de Marilyn Monroe para la Met Gala de este año. La estrella de televisión tuvo que perder 16 libras en 3 semanas para caber en este histórico traje. Al mismo tiempo, la mamá de True, habría perdido hasta casi 30 libras debido a una rigurosa rutina de ejercicio y una alimentación saludable. Khloé y Kim Kardashian Khloé y Kim Kardashian | Credit: Instagram Esta notable pérdida de peso preocupó a sus fans en un principio, ya que la empresaria ha ido bajando tanto de peso que casi hasta se le marcan las costillas. Si bien es cierto que luce mucho más en forma y estilizada que nunca, también cabe destacar que se trata de una imagen que se aleja por completo de las curvas a las que tenía acostumbrados a sus seguidores. A pesar de las numerosas críticas que han recibido por sus técnicas para bajar de peso, parece que ambas se sienten bien con sus cuerpos y se encuentran saludables.

