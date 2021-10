Khloe Kardashian y su hija True batallan contra el coronavirus. Los detalles sobre su estado de salud Khloé Kardashian y su hija True Thompson dieron positivo al coronavirus. "Afortunadamente me he vacunado", dijo la influencer y empresaria. Así ha sido su lucha con esta enfermedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Khloé Kardashian y su hija True Thompson dieron positivo al coronavirus. La estrella del programa de telerrealidad Keeping Up With The Kardashians compartió la noticia en Twitter. "Les quería dejar saber que True y yo dimos positivo a COVID. He tenido que cancelar varios compromisos y lo siento. Afortunadamente yo me he vacunado así que todo estará bien", expresó. La empresaria e influencer de 37 años estará en aislamiento junto a su hija de tres años hasta que den negativo al virus. "Estaremos aquí en cuarentena y siguiendo las normas", añadió, pidiendo a sus seguidores que se cuiden. "Manténganse todos a salvo". Khloé no ha revelado aún cómo se enfermaron, pero mantiene una actitud optimista durante esta crisis de salud. Khloe Kardashian y True Credit: Instagram/@khloekardashian Esta no es la primera vez que Khloé batalla contra esta enfermedad, ya que dio positivo el año pasado. Durante una entrevista con Ellen DeGeneres, la modelo contó el desgarrador momento que vivió al tener que separarse de su hija True. Tuvo que fingir que estaba fuera de casa y encerrarse en su habitación para no tener contacto con ella. "Pasé la cuarentena en mi habitación durante 16 días, tenía que esperar hasta que los resultados dieran negativos y eso fue lo más duro", relató sobre su contagio en el 2020. "Tener que separarte de tu hija tanto tiempo, porque no podía estar con ella fue lo más doloroso de todo". La primera vez que se enfermó la pasó muy mal. "Vomitaba y temblaba, pasaba del calor al frío. Yo sufro de migrañas pero este fue el peor dolor de cabeza que he tenido. No podría decir que era migraña. Cuando tosía me ardía el pecho y mi garganta todavía no se ha recuperado del todo", explicó a Ellen DeGeneres. ¡Le deseamos a Khloé y a True una pronta recuperación!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Khloe Kardashian y su hija True batallan contra el coronavirus. Los detalles sobre su estado de salud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.