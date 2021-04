Khloé Kardashian publica video de su cuerpo al natural, sin filtro ni retoques: "Esta soy yo" Harta de que la insulten y acusen de pasar por quirófano para bajar de peso, la modelo sacó de dudas a todos mostrándose tal cual es en Instagram. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su vida de lujos y aparentemente perfecta podría hacer pensar que Khloé Kardashian no siente ni padece, pero no es así. Más sincera que nunca, la modelo y empresaria compartió con sus seguidores los terribles juicios de valor a los que tiene que hacer frente cada día por su físico. Tras la publicación hace semanas de una foto de ella sin editar y sin su autorización, Khlóe quiso compartir un video de su cuerpo al natural, sin adornos, filtros ni retoques de ningún tipo. ¿El objetivo? Mostrar quién es de verdad y cómo se ve, le guste o no a la gente. "Hola chicos, esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros", arrancó su directo mensaje. Primero hizo un en vivo en dicha plataforma enseñando cada centímetro de su piel con orgullo. Para los que no lo vieron, compartió en su perfil extractos de este momento y de esta confesión tan íntima y personal que vuelve a poner sobre la mesa el acoso cibernético que muchas personas, celebridades incluidas, sufren cada día por su físico. "Para alguien que ha batallado con la imagen de su cuerpo toda la vida, cuando otros te toman una foto que no luce bien por la mala luz o porque no capta tu cuerpo de la forma que es después de todo lo que he trabajado hasta llegar a este punto… una tiene todo el derecho a pedir que no se publique", continuó. "La verdad es que la presión, el ridículo y el juicio constante durante toda mi vida por verme perfecta y cumplir los estándares de otros de cómo debo verme ha sido una carga demasiado grande que soportar", admitió. A todos estos sentimientos, añadió cómo ha tenido que escuchar insultos y vejaciones de todo tipo por su físico. Desde "gorda" hasta ser la más "fea" de sus hermanas. Eso sin contar las dudas sobre su supuesta paternidad ya que no se parece a su progenitor y las tropecientas veces que han asegurado que su cuerpo es producto del quirófano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para terminar, Khloé quiso mandar un mensaje contundente. "Mi cuerpo, mi imagen y cómo elijo verme y qué compartir es mi elección. Nadie tiene que decidir o juzgar qué es aceptable y qué no", concluyó. Un duro pero certero testimonio contra el acoso que llegó de lleno a sus seguidores y al que su hermana Kim Kardashian respondió con un rotundo "Síiiiii".

