Khloé Kardashian deja a todos boquiabiertos con este 'detalle' para Kanye West Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Khloe Kardashian y True Thompson Credit: Backgrid/The Grosby Group Además: Kim Kardashian se corona como reina absoluta en la Semana de la Moda de París y Maluma se pasea con su supuesto nuevo amor ¡míralos! Empezar galería ¿Y eso? Khloe Kardashian y True Thompson Credit: Backgrid/The Grosby Group Khloé Kardashian ha dejado a más de uno bioquiabierto al aparecer con su hijita True camino a la escuela y usando una camiseta firmada por Kanye West, el aún marido de su hermana Kim Kardashian y con quien está enfrascado en un amargo divorcio. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡La reina de París! Kim Kardashian Credit: Best Image/The Grosby Group En la capital francesa captamos a Kim Kardashian quien definitivamente se coronó como la reina de la Semana de la Moda con sus impactantes looks ¡miren nada más su pinta en el desfile de Balenciaga! 2 de 10 Ver Todo ¡Abran paso! Maluma y su nueva novia Susana Gomez Credit: Best Image/The Grosby Group Otro que se ha paseado por la Semana de la Moda de la Ciudad Luz es el colombiano Maluma quien anduvo muy bien acompañado por esta guapa chica que responde al nombre de Susana Gómez. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Pura dicha Penélope Cruz y Javier Bardem Credit: A.M.P.A.S. vía The Grosby Group Y los motores calientan ya para la 94ta entrega de los premios Oscar en Hollywood donde este martes se llevó a cabo un almuerzo para homenajear a los nominados, entre ellos, los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem. 4 de 10 Ver Todo De fiesta Guillermo del Toro, Ted Sarandos y Kim Morgan Credit: A.M.P.A.S. vía The Grosby Group Otro que se reunió en el glamuroso almuerzo fue el mexicano Guillermo del Toro (centro) quien apareció muy abrazado de su segunda esposa, la guionista Kim Morgan, y al lado del jefazo de Netflix, Ted Sarandos. 5 de 10 Ver Todo La vida en rosa Alicia Keys en Nueva York Credit: Gotham/GC Images En Nueva York captamos a Alicia Keys saliendo de los foros del show Good Morning America y vistiendo el color de la temporada: el rosa mexicano. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Laureles Andrew Garfield con Lin Manuel Miranda Credit: A.M.P.A.S. vía The Grosby Group En el mencionado almuerzo de los Oscar captamos a Lin-Manuel Miranda (der.) muy sonriente al lado del actor Andrew Garfield, protagonista de la cinta Tick, Tick... Boom! dirigida por el actor de sangre boricua. 7 de 10 Ver Todo Una oración Julion Alvarez Credit: Mezcalent Y en la Iglesia de Nuestra Señora de La Covadonga, en México, captamos al cantante Julión Álvarez celebrando sus 15 años de carrera como solista con una misa de acción de gracias y de paso haciendo una petición especial para que se le cumpla el milagro y pueda volver a pisar escenarios en los Estados Unidos. 8 de 10 Ver Todo Hora de chicas Angelina Jolie con su hija Credit: Backgrid/The Grosby Group Angelina Jolie (der.) fue captada en una salida de shopping con una de sus hijas por Los Ángeles. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chica grunge Selena Gomez Credit: Mega/The Grosby Group De vuelta en Nueva York captamos a Selena Gómez muy concentrada en las grabaciones de su show Only Murders in The Building (HULU) en el parque de atracciones de Coney Island, en Brooklyn. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

