Khloé Kardashian presenta a su segundo hijo con Tristan Thompson: "¡Se parece a True!" Si bien el segundo hijo de Khloé llegó al mundo a finales de julio, ha sido ahora que decidió presentar en público al pequeño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Al fin Khloé Kardashian ha presentado a su bebé! Si bien el segundo hijo de la socialité llegó al mundo a finales de julio, fue solo ahora que decidió hablar de manera pública del pequeño que ha tenido con Tristan Thompson. Fue en el estreno de la segunda temporada del show de Hulu The Kardashians en que Khloé compartió imágenes con su pequeño en brazos desde el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, donde el niño llegó al mundo con ayuda de un vientre subrogado. De su familia fue Kim Kardashian quien estuvo junto a su hermana el pasado 28 de julio mientras el niño nacía, ya que por medidas de seguridad a causa de la covid-19 el resto de la familia no pudo asistir. Khloe Kardashian y su hijo Credit: HULU Kim grabó todo, desde el camino a la sala de partos hasta la preparación de las enfermeras y luego los pujos y el llanto del bebé recién nacido. "¡Se parece a True!", se lo oye decir a la empresaria, refiriéndose a True Thompson, la otra hija de su hermana, de 4 años. En la sala de partos también estuvo presente Thompson, a pesar de que Khloé dudara de si debía admitirle o no asistir al nacimiento. "Estuve indeciso sobre dejar que Tristan venga al hospital o no, pero Tristan quiere estar aquí, así que pensé, ¿por qué no dejarlo venir? Nunca recuperaré este momento", confesó. Khloe Kardashian, Tristan Thompson y su hijo Credit: HULU Aunque su madre y el resto de sus hermanas no estuvieron presentes, hicieron llamadas por FaceTime para que conocieran al pequeño por primera vez. "Estoy muy agradecida. Es un regalo tan hermoso que podemos tener", dijo Khloé, muy feliz por la llegada de su segundo hijo. "Desde diciembre, ha habido una nube oscura cerniéndose sobre mí. Todos los días me he sentido deprimida y triste, y ahora que mi hijo está aquí, puedo seguir adelante y puedo disfrutar. Es casi como que puedo cerrar ese capítulo y terminar con este trauma y dejarlo atrás", sostuvo. "Ahora finalmente puedo comenzar el proceso de curación. Ahora puedo comenzar a disfrutar de mi vida con dos niños y resolver esto", dijo. "Este será el primer día, y será el comienzo de algo positivo, feliz y hermoso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Khloé y Thompson han estado envueltos en una gran polémica, luego de que se supiera que el baloncestista estaba saliendo con mujeres mientras esperaba a su segundo hijo. No obstante, se supo que aunque se convertirían nuevamente en padres ellos no tienen una relación. "Khloé y Tristan no han regresado ni han hablado desde Diciembre otra cosa que no sean asuntos parentales", dijo una fuente a People.

