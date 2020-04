"Voy a necesitar algo de tu esperma". Khloé Kardashian se plantea tener otro hijo con su ex

Definitivamente la familia Kardashian es una cajita de sorpresas. Cuando creíamos que ya lo habíamos visto casi todo, llega Khloé Kardashian y vuelve a dejarnos boquiabiertos.

Durante el capítulo de Keeping Up With The Kardashians de este jueves, la empresaria mantenía una charla de lo más amigable y dicharachera con el padre de su hija, Tristan Thompson. Aunque como pareja no funcionaron, ambos se desviven por lo que les unirá de por vida, su hijita True.

Hablando precisamente de ella tocaron el tema de oro, ser padres de nuevo. La feliz mamá se plantea darle un hermanito a la chiquitina y parece que Tristan está de acuerdo. La duda es, si no hay novio, ¿qué van a hacer? Khloé no se lo ha pensado dos veces y le ha hecho una propuesta 'indecente' a su ex.

En el nuevo episodio la ex pareja habla a través de Facetime sobre los juguetes y otras cositas de la pequeña que ya no va necesitando. El jugador de baloncesto le dice que no se deshaga de todos. "¿Qué pasa si tenemos otra hija? Tendríamos que comprarlo todo de nuevo?", expresó ante la cara atónita de su interlocutora. "¿Quién va a tener otra hija?", le respondió.

El incómodo momento inicial se empieza a convertir en una conversación interesante en la que ambos llegan al acuerdo de que True debería tener un hermanito. "Quizás necesite algo de tu esperma", dijo sin pensárselo dos veces una de las reinas del famoso clan. "Pero eso ya lo plantearemos más tarde, se necesita de otro episodio", bromea.

Entre broma y broma dicen que la verdad asoma, así que teniendo en cuenta las palabras de ambos no nos extrañaría que más pronto que tarde nos dieran la buena nueva. Ya no son pareja, viven en lugares distintos pero su amor por True les une, y mucho, son unos padres ejemplares y por ella harían lo que sea. Así que tiempo al tiempo.