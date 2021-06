Khloé Kardashian revela el tipo de cirugía plástica a la que se ha sometido La estrella de telerrealidad confesó haberse sentido insegura tras escuchar críticas de fans y estilistas, y compartió que se había sometido a una operación por su inconformidad con su aspecto físico. Por Carla Colomé Santiago Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Khloé Kardashian ha revelado por primera vez el tipo de cirugía plástica a la que se ha sometido, algo por lo que tanto la han criticado algunos de sus seguidores en redes. En un programa especial de Keeping Up with the Kardashians, conducido por el presentador Andy Cohen el domingo, Kardashian habló sobre sus inseguridades -y aseguró que a pesar de ellas solo se ha sometido a una cirugía de nariz. "Todo el mundo dice: 'Oh Dios mío, se ha hecho su tercer trasplante de rostro', pero sólo me he hecho una operación de nariz", admitió la también empresaria. Khloe Kardashian Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic En otra parte del programa transmitido por la cadena E!, Kardashian comentó que se había inyectado otras partes del cuerpo, pero que este no había respondido bien a las mismas. "He respondido horriblemente al Botox", aseguró. La socialité también rompió el silencio sobre sus inseguridades y las presiones que ha recibido tanto de parte de los fans como de diseñadores y estilistas de moda. Según dio a conocer, en la medida en que los críticos la comenzaron a llamar "fea" -o le prestaron más atención a sus hermanas Kim y Kourtney Kardashian- su autoestima fue decayendo. "Fue entonces cuando me volví dura conmigo misma porque pensé: 'Oh, así es como me perciben otras personas'", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN khloe kardashian Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic "Me volví insegura por lo que todos los demás me decían", agregó la fundadora de la marca de ropa Good American. Cuando Cohen le preguntó a Kardashan si se sentía más o menos insegura desde que se estrenó KUWTK en el 2007, la joven de 36 años dijo: "Cuando comenzó el programa estaba muy segura, muy segura. Luego, durante las dos primeras temporadas me volví insegura debido a las opiniones públicas sobre mí. Luego tuve, creo, una buena racha de estar segura, y luego creo que recientemente me he vuelto insegura de nuevo. Así que supongo que simplemente va, ya sabes, hacia arriba y hacia abajo". Khloe Kardashian Credit: Vivien Killilea/Getty Images for Abyss By Abby Kardashian, quien ha sido tildada por muchos como la oveja negra de la familia, habló en el programa sobre las tallas y los prejuicios alrededor de este tema. "No quiero que la gente sienta que tiene que tener una determinada talla para ser aceptada", sostuvo. "Solo quiero que la gente esté sana". Lo cierto es que Kardashian lleva años lidiando con críticas sobre su apariencia física. Recientemente, incluso, la llamaron "alien" en sus redes, donde un seguidor preguntó: "¿Qué tipo de farmacéutica elige de portavoz a alguien que se ha sometido a tanta cirugía plástica que parece un extraterrestre?". No obstante, ella siempre ha tratado de enviar mensajes de paz y amor a quienes la denigran -y cada día batalla por ser una mujer segura.

