"¡Se le ven los implantes en el trasero!". Khloé Kardashian responde así a las acusaciones Señalan a Khloé Kardashian de tener implantes de glúteos y ella se burla. ¡Tienes que ver el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Khloe Kardashian, cabello rizado Credit: Rodin Eckenroth/WireImage Khloé Kardashian se encuentra en boca de todos luego que surgiera un video donde se la ve realizando ejercicios ataviada con unas mallas en tono fucsia y top a juego. En el clip, la estrella de Keeping Up with the Kardashians muestra su tonificada figura mientras suda la gota gorda y ejercita su figura. Si bien muchos cibernautas aplaudieron el estilo de vida más saludable de la empresaria de 37 años, otros -como era de esperarse- la criticaron y hasta le dijeron que se le notaban 'los implantes'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dios mío. Se le notan los implantes cuando se estira. Una segunda capa de su trasero encima de su trasero", llegó a comentar una seguidora en la página Kardashian Social, una cuenta de Instagram dedicada a las Kardashian. El video de Khloe ¿con implantes de glúteos? De inmediato, la madre de True Thompson, fruto de su relación con el basquetbolista Tristan Thompson, salió en su defensa. La respuesta de Khloé ¡es genial! "Jajaja, tontita", respondió. "Es el diseño de la costura de los leggings. ¡Qué divertido! Ustedes solo quieren creer cualquier cosa mala". Fue en junio 2021 cuando la hija de Kris Jenner reveló por primera vez el tipo de cirugía plástica a la que se sometió. En un programa especial de Keeping Up with the Kardashians, conducido por el presentador Andy Cohen, Kardashian habló sobre sus inseguridades -y aseguró que a pesar de ellas solo se ha sometido a una cirugía de nariz. Sí se realizó una cirugía "Todo el mundo dice: 'Oh Dios mío, se ha hecho su tercer trasplante de rostro', pero sólo me he hecho una operación de nariz", admitió la también empresaria. khloe kardashian transformacion El antes y después de Khloé Kardashian | Credit: Getty Images En otra parte del programa transmitido por la cadena E!, Kardashian comentó que se había inyectado otras partes del cuerpo, pero que este no había respondido bien a las mismas. "He respondido horriblemente al Botox", aseguró. Lo cierto es que Kardashian lleva años lidiando con críticas sobre su apariencia física. Incluso, la llamaron "alien" en sus redes, donde un seguidor preguntó: "¿Qué tipo de farmacéutica elige de portavoz a alguien que se ha sometido a tanta cirugía plástica que parece un extraterrestre?". Khloe Kardashian look Credit: Khloe Kardashian/Instagram No obstante, ella siempre ha tratado de enviar mensajes de paz y amor a quienes la denigran -y cada día batalla por ser una mujer segura.

