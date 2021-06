A Khloé Kardashian la llaman alien por su nueva apariencia: así respondió “¿Qué tipo de farmacéutica elige de portavoz a alguien que se ha sometido a tanta cirugía plástica que parece un extraterrestre?”, le preguntaron. La empresaria no se quedó callada. Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Khloé Kardashian fue objeto de duras críticas en las redes sociales, en las que la llamaron "alien" por su apariencia física, a lo que ella respondió con un contundente mensaje. La empresaria y estrella del reality Keeping up with the Kardashians se expresó a través de su cuenta de Twitter para dejar claro que cada quien tiene derecho a tener su opinión y para resaltar que quiere ayudar a aquellas personas que sufren en silencio. "Lamento que te sientas así. Tienes todo el derecho a bloquearme / silenciarme. Estoy tratando de ayudar a muchos que sufren en silencio. Tienes todo el derecho a sus opiniones. Así como yo de la mía", escribió. Khloe Kardashian Credit: Vivien Killilea/Getty Images for Abyss By Abby "No creo que debas referirte a ti misma como feminista si estás atacando a una mujer sin provocación", agregó. Mensaje de Khloe Kardashian Credit: Twitter / Khloe Kardashian El intercambio de palabras se produjo después de que la ex del jugador de baloncesto Tristan Thompson apareció en un comercial de Nurtec, un medicamento de receta para tratar las migrañas. "¿Indican las investigaciones que cuanta más cirugía plástica tenga una persona, más probabilidades tendrá de sufrir migrañas?", bromeó el usuario de Twitter. "¿Qué tipo de farmacéutica elige como portavoz a alguien que se ha sometido a tanta cirugía plástica que parece un extraterrestre?". No es la primera vez que la estrella de 36 años se defiende de comentarios sobre su rostro y cuerpo. En abril de este año se sinceró sobre sus luchas con su imagen corporal después de que una foto sin editar de ella circulara en Internet. "La foto que se divulgó esta semana es hermosa, pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que es después de trabajar tan duro para llegar a este punto - y luego compartirlo con el mundo, deberías tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién seas", dijo en un video de Instagram en ese momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mayo, en uno de los episodios del show, afirmó incluso que se puso más "redonda" mientras tomaba hormonas para congelar sus óvulos por sus problemas de fertilidad. "Sé que probablemente nadie se dará cuenta de esto, pero viendo estos episodios antiguos puedo decir que estaba en todas esas hormonas congelando mis óvulos, especialmente con lo redonda que estaba. Somos nuestros peores críticos", admitió la madre de True Thompson.

