Khloé Kardashian responde con desgarrador mensaje a la ex de Tristan Thompson

Khloé Kardashian no se quedó callada y le respondió a Jordan Craig, expareja de Tristan Thompson y quien la culpó de las complicaciones que tuvo durante su embarazo luego de que el controvertido jugador de la NBA la abandonara para iniciar su romance con la estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians.

Según lo reveló Craig en una demanda que entabló contra el padre de su hijo Prince, Thompson le habría sido infiel con Khloé cuando ella se encontraba en embarazo, lo que generó serias complicaciones” durante su periodo de gestación debido al estrés al que se vio sometida durante esta publicitada situación.

Khloé Kardashian, TrsitanThompson y su hija True.

Tras la revelación de estas versiones, la hermana menor de Kourtney y Kim Kardashian se tomó su cuenta de Instagram para revelar “su verdad” y explicó por medio de un desgarrador mensaje cómo inició realmente su relación con el padre de True.

“Me desilusiona tener que publicar esto, pero necesito decir mi verdad … Conocí a Tristan porque ÉL DECIDIÓ asistir a una cita a ciegas conmigo. Un amigo en común la organizó. Luego de algunas citas, Tristan me dijo que su ex estaba embarazada. Obviamente, tenía muchas dudas de continuar viéndolo o de iniciar una relación”, lee el mensaje escrito en Instagram por la fundadora de la firma Good American.

Mensaje de Khloé Kardashian en Instagram

“(Tristan) me aseguró que esa relación se había terminado mucho antes de conocerme. Me hizo hablar con sus personas más cercanas. Me mostró pruebas (mensajes entre él y Craig) y me incluyó en llamadas con sus abogados para probar lo que decía. Sus mejores amigos, sus socios de negocios y hasta su mamá me confirmaron que habían terminado antes de conocerme”, añade Khloé en su revelador mensaje.

“Esta es la verdad en que creí. Si por alguna razón esta NO es la verdad, me siento absolutamente apenada de que TRISTAN y su círculo cercano hayan mentido de esta forma. Esta es mi verdad … Desde lo más profundo de mi alma, ¡perdón! Perdón por cualquier dolor que se haya creado. Ninguna mujer se merece atravesar por algo así. Esta es mi verdad”, concluye la emotiva publicación.