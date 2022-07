La reacción de Khloé Kardashian al ver las imágenes de Tristan Thompson con otra mujer en Grecia Khloé Kardashian dejó bien claro qué le parece que Tristan Thompson apareciera de la mano con otra mujer ahora que esperan un hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Khloé Kardashian y Tristan Thompson Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Remy Martin En medio de la noticia de que Khloé Kardashian y Tristan Thompson se convertirían en padres de un segundo hijo juntos, han salido a la luz las andanzas del baloncestista, quien recientemente fue visto paseando de la mano con una mujer en Grecia. Al parecer, el tener otro hijo juntos fue un acuerdo entre Khloé y Tristan que nada tiene que ver con su relación amorosa, por lo que a ella poco le importa lo que él haga con su vida. Así lo demostró al reaccionar a un comentario que apareció en la página Kardashian Social, luego de que filtrara el video en el que se ve a la estrella de la NBA en la isla de Mykonos con una mujer de la mano. Tristan Thompson y Khloé Kardashian Tristan Thompson y Khloé Kardashian | Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Klutch Sports Group "Para los que estén alucinando con este video de Tristan en Grecia junto a otra mujer, Khloé y Tristan están solteros y, de acuerdo al comunicado del representante de ella, no han hablado desde diciembre excepto por cuestiones relativas a la paternidad", dice el comentario publicado en Instagram. "No sé por qué sería una locura que Tristan estuviera con otra mujer mientras que sea un buen padre para su hijo", añade. Dicho comentario no pasó por alto para Khloé, quien reaccionó con un corazón a la publicación, demostrando así que está completamente de acuerdo con lo que dice. El reciente video de Tristan en Grecia ha dado mucho de qué hablar. "Estaba rodeado de amigos, además de compañía femenina… un puñado de mujeres aparentemente merodeando cerca de él también", aseguró TMZ. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Parecía sentirse cómodo con al menos una chica que estaba en en le grupo y se puso un poco práctico durante toda la noche", informó el citado medio. No obstante, una fuente dijo a People que efectivamente "Khloé y Tristan no están juntos de nuevo ni han hablado desde diciembre de otra cosa que no sean asuntos parentales".

