Khloé Kardashian se pronuncia por primera vez sobre la muerte de la madre de Tristan Thompson "Te extraño", Khloé Kardashian con el corazón partido ante la muerte de la mamá de su ex Tristan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir khloe kardashian mama de tristan thompson muerte Credit: khloe kardashian ig Khloé Kardashian está desolada ante la muerte de la madre de Tristan Thompson, Andrea Thompson. A través de un emotivo post que compartió en su popular cuenta de Instagram -que ya cuenta con 291 millones de seguidores - la empresaria de 38 años abrió su corazón y expresó como se siente ante la repentina muerte de la mujer, quien falleció en su casa en Toronto a principios de enero tras sufrir un ataque al corazón. "Esto es algo que he venido aludiendo… evitando aceptar que es real", escribió en la red social. "Tengo tanto que decir pero nada a la misma vez. Tengo tantas emociones pero aún me siento entumecida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN khloe kardashian mama de tristan thompson muerte Credit: khloe kardashian ig La madre de True Thompson, de 4 años, y un bebé de 5 meses, aseguró que no ha sido fácil acoplarse a estar sin ella, y que la extraña infinitamente. "Este ha sido uno de los momentos más difíciles en muchas de nuestras vidas, pero al mismo tiempo, me siento bendecida de tener la suerte de haber tenido a alguien que hace que decir adiós sea tan increíblemente difícil . Tan difícil, que elijo no decir adiós para siempre porque es algo que no puedo comprender", expresó. "Elijo decir que hasta que te vuelva a ver en el cielo, te extraño y continuaré extrañándote más y más cada día", agregó la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians. khloe kardashian mama de tristan thompson muerte Credit: khloe kardashian ig khloe kardashian mama de tristan thompson muerte Credit: khloe kardashian ig De igual manera, Khloé prometió velar por Amari, el hermano de Tristan de tan solo 16 años. "Sé que nunca quisiste dejar a tus hijos. Ellos son todo tu mundo", escribió. "Aprenderán a vivir con ese agujero en el corazón porque son guerreros igual que su mami". Fue a principios de enero cuando Andrea sufrió el ataque. Fue inmediatamente trasladada a un hospital cercano donde el personal médico intentó resucitarla, según TMZ. Desafortunadamente, los esfuerzos no dieron resultado y la mujer falleció en el hospital. El atleta se encontraba en Los Ángeles al momento de la muerte, por lo que inmediatamente se trasladó a Canadá para estar al lado de su familia y despedir a su progenitora. Su exnovia y madre de dos de sus hijos, Khloé Kardashian, lo acompañó en todo momento.

