Khloé Kardashian

Khloe Kardashian muestra una extraña marca en la cara en la playa con True y sus sobrinas

Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

La estrella de telerrealidad mostró una extraña marca en la cara en la playa en Malibú mientras jugaba con True y sus sobrinas.

Claudia Martín y Sebastián Rulli

Claudia Martín y Sebastián en la presentación de su telenovela "Los Ricos También Lloran" (Univision)

Credit: Mezcalent

Así de sonrientes vimos a los protagonistas de Los ricos también lloran (Univision), durante la presentación de la nueva versión del clásico que catapultó en su día a la fama a la reconocida actriz Verónica Castro.

Francisca

Francisca Lachapel es una de las invitadas a la presentación de la telenovela "Los Ricos También Lloran" (Univision)

Credit: Mezcalent

La guapa dominicana también se dio cita a la presentación de la novela Los ricos también lloran (Univision), en Miami.

Brendan Fraser

Brenda Fraser es pura sonrisas al llegar a NY luego de su gran paso por el Festival de Venecia

Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

El actor, conocido por sus papeles en Encino Man, George of the Jungle y sobre todo por The Mummy, fue fotografiado con una sonrisa de oreja a oreja a su llegada a un aeropuerto en Nueva York. No es para menos, su más reciente película Whale fue un éxito rotundo en el Festival de Cine de Venecia.

Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio protagoniza "Presencias", película de suspenso dirigida por Luis Mandoki y que estrena hoy por Vix+

Credit: Mezcalent

La actriz mexicana asistió a una conferencia de prensa en la capital mexicana para promocionar su nueva película Presencias, dirigida por Luis Mandoki.

Demi Lovato

Demi Lovato saluda a sus fans mientras aborda un vuelo en el aeropuerto de Río de Janeiro

Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

La cantante apostó por un look cómodo y deportivo para abordar un vuelo en el aeropuerto de Galeão en Río de Janeiro.

