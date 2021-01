Close

Khloé Kardashian no quería quedar embarazada de Lamar: "Estaba fingiendo" Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Khloé Kardashian no quería quedar embarazada de Lamar Odom. En un adelanto del show de telerrealidad Keeping Up with the Kardashians (E!), Khloé sostiene una conversación con el médico especialista en fertilidad de Kim Kardashian para estudiar la posibilidad de convertirse en la madre sustituta del tercer hijo de su hermana y el rapero Kanye West. Cuando el doctor le pregunta si alguna vez trató de embarazarse, Khloé le responde: “Sí, bueno estaba pretendiendo. Estaba casada pero sabía que las circunstancias no eran las más saludables, entonces fingí [querer quedar embarazada]”. Image zoom Segundos después Khloé explica detalladamente su confesión. “Cuando estaba realizando los tratamientos de fertilidad, lo hacía más por Lamar. Tuve que parar porque habían cosas mucho más profundas que estaban ocurriendo en nuestro matrimonio”, cuenta. “Sabía que no era el momento ideal para traer un hijo al mundo y creo que ya lo he defendido mucho. Lo defendía aunque luego pensaran que la del problema era yo. Pero no me importaba lidiar con esa carga porque el tenía que lidiar con otros problemas más graves”. Lamar y Khloé finalizaron su divorcio en diciembre de 2016, después de siete años de matrimonio. Aunque la petición de divorcio se realizó en 2013, Khloé paralizó el proceso en su momento debido a la sobredosis de drogas y alcohol que casi acaban con la vida de su ex.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Khloé Kardashian no quería quedar embarazada de Lamar: "Estaba fingiendo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.