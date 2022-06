Khloé Kardashian detiene el tráfico en L.A. con su escotado traje ¡wow! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Khloe Kardashian Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images El jumpsuit que usó la influencer no dejó nada a la imaginación revelando su impactante figura, ¡wow! Además: Jennifer López y su boda revelan cuáles son sus planes y Francisca y Yotuel queman la pista de baile, ¡míralos! Empezar galería ¡Fiu, fiu! Khloe Kardashian Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images Khloé Kardashian dejó a todos boquiabiertos a su paso por las calles de Los Ángeles con este modelito rompedor que revela su impactante figura. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Business Woman Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Jennifer López fue captada descendiendo de una limousine en L.A.: Una fuente contó recientemente a PEOPLE que la Diva del Bronx y su amado Ben Affleck "planean tener una pequeña boda en algún momento de este año; no se sienten apresurados y están muy felices juntos". 2 de 12 Ver Todo Bella esmeralda Selena Gómez en el show de Jimmy Kimmel Live! Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images Una sonriente Selena Gómez llegó radiante y sexy a los estudios del show de Jimmy Kimmel, también en L.A. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Nuevamente juntos Ben Affleck y Matti Damon Credit: x17/The Grosby Group También en Los Ángeles captamos a Ben Affleck con su amigazo del alma, Matt Damon (izq.), en el set de su nueva película que trata sobre el vendedor Sonny Vaccaro y su paso por la firma de tenis Nike. 4 de 12 Ver Todo Queman la pista de baile Yotuel y Francisca en Despierta America Credit: Getty Images El cubano Yotuel no resistió el sacar a baila a Francisca durante su presentación en vivo en los estudios de Despierta América, de Univision. 5 de 12 Ver Todo Mi princesa David Beckham, Harper Seven Beckham Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Los que sigue pasando unos días inolvidables en la histórica Venecia son el exfutbolista David Beckham y su adorada princesita e hija única: Harper Beckham. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bien Thorneada Bella Thorne Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Y en las calles de Nueva York encontramos a la cubanoamericana Bella Thorne presumiendo sus bien torneadas piernas, ¡wow! 7 de 12 Ver Todo Con los DREAMers barack obama aniversario DACA Credit: Cortesía: The Obama Foundation El expresidente Barack Obama (centro) conmemoró el décimo aniversario de la aprobación del programa de Consideración de Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés) reuniéndose con un grupo de DREAmers en el set de la obra de Broadway ¡Americano! a quienes vemos aquí de izquierda a derecha: Josué de Paz, Sumbul Siddiqui., Devashish Basnet, Jessica Astudillo y Víctor "Tony" Valdovinos, cuya historia inspiró el exitoso musical. 8 de 12 Ver Todo ¡Todo listo! Alessandra Rosaldo 90's Pop Tour Credit: Mezcalent En Ciudad de México captamos a una sonriente Alessandra Rosaldo —esposa del actor Eugenio Derbez— durante la presentación del concierto 90's Pop Tour que se llevará a cabo el 1o de septiembre próximo. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un gran elenco Ana Torroja, Erik Rubin Alessandra Rosaldo y más en el 90's Pop Tour Credit: Getty Images La española Ana Torroja (centro), ex del grupo Mecano, Benny Ibarra ( a su izquierda) y Erik Rubin ( a su derecha), exintregrantes del grupo Timbiriche, así como otros músicos y cantantes participaron en la presentación del nostálgico concierto. 10 de 12 Ver Todo Un embrollo Kevin Spacey Credit: Getty Images Kevin Spacey, ganador al Oscar, sale de la corte de Westminster en Londres, donde ha dado comienzo el juicio en su contra por cuatro cargos de agresión sexual, mismos que él niega enérgicamente. 11 de 12 Ver Todo ¡Todo bien! Jessica Rodriguez, DVILA y Carlos Calderon en Despierta America Credit: Getty Images La buena onda fue palpable en el set de Despierta América (Univision) donde captamos al músico invitado DVILA (centro) presentando su nuevo sencillo "Quiero fingir" con los anfitriones: Jessica Rodríguez y Carlos Calderón. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

