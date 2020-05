¡Khloé Kardashian denuncia el asesinato de George Floyd con impactante mensaje! ¡La mamá de True rompió finalmente su silencio y se pronunció de forma contundente acerca del movimiento Black Lives Matter de una forma que no dejó a nadie indiferente! "Como muchos de Vds. estoy enojada, con el corazón roto y asqueada por el asesinato de George Floyd". Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir “Durante los últimos días, reescribí esto una y otra vez. Las palabras suenan huecas… De alguna manera, no expresan todo lo que quisiera decir. Pero no puedo seguir callada”, así comenzó su más sentido post Khloé Kardashian seguido por los hashtags de Black Lives Matter y Justice for George Floyd. “Como muchos de Vds. estoy enojada, con el corazón roto y asqueada por el asesinato de George Floyd. Esto ya lo hemos visto demasiadas veces. Los personas de raza negra han sido discriminadas, victimizadas y asesinadas por demasiado tiempo y han mostrado una resiliencia sobrehumana frente a la adversidad. Es incomprensible que en este 2020 haya gente que continúe coartando, dañando y oprimiendo a la gente de color con estereotipos y que el racismo siga siendo una realidad constante”, comenzó con fuerza la mamá de True Thompson. “Me rompe el corazón pensar en los papás que tengan que explicar a sus hijos cómo mantenerse vivos. Ningún padre debe temer por la seguridad de su hijo cada vez que sale de casa. Ninguna madre debe vivir con ese miedo y al pensar en mi hija, mis futuros hijos y en los de todos, sé que tenemos que crear un futuro mejor para ellos. Un futuro lleno de amor, luz y compasión, en vez de odio e ignorancia. Juro que continuaré enseñándole a mi hija todos los días y en cada oportunidad que tenga, que ame a su prójimo sin importarle el color de su piel, su orientación sexual o sus creencias religiosas. Nadie nace racista, es una creencia que se aprende y debemos poner de nuestra parte para detener este ciclo y poner un final al racismo en nuestro país”. “Continuaré rezando por la igualdad de todos, la comprensión y el amor. Tengo la esperanza de que juntos podemos ayudar a lograr que se haga justicia para George, su familia y por todos aquellos afroamericanos que hayan sido asesinados, maltratados, abusados e ignorados. Yo pondré de mi parte. Sé que de muchas formas soy una privilegiada y aprovecharé eso para luchar por ti. No dejaré que el nombre de George Floyd sea olvidado. Levantaré mi voz, me manifestaré contra la discriminación, sin miedo y más alto que nunca. Estaré con Vds. y juntos lucharemos por lo que es justo. Votaré por aquellos que estén del lado de la igualdad y la justicia contra el racismo, el fanatismo y la corrupción. Les ruego que hagan lo mismo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Podemos ganar esta batalla y lo que sea que podamos hacer, no importa lo insignificante que parezca, es suficiente para hacer la diferencia, porque pedir este cambio va a necesitar de la unidad de todos nosotros. Por favor, hagan lo que puedan para que se escuchen sus voces y muestren compasión, edúquense al respecto y enséñenle a los demás. Firmen peticiones, manden textos, hagan las llamadas pertinentes, hablen con sus amigos y familiares acerca de lo que está pasando, vayan a las manifestaciones y griten a los cuatro vientos. El cambio DEBE suceder de una vez. Las vidas de la gente de color importan. Podemos, debemos y cambiaremos el futuro”. ¡Un mensaje poderoso que sin duda llegará al corazón de sus 112 millones de seguidores!

