¡Khloé Kardashian cumple 36 y mira qué dijo el papá de True! Tristan Thompson llama “linda y amorosa” a su ex, mientras asegura que se merece un mundo. ¿Reconciliación a la vista tras las infidelidades? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy sábado Khloé Kardashian cumplió 36 años y ha sorprendido por su sinceridad y belleza el mensaje que el jugador de baloncesto Tristán Thompson compartió en sus redes, dedicado a no otra que su ex y la mamá de su hijita True. Estas fueron las hermosas palabras que le dedicó en este día tan especial: “Tengo la suficiente sabiduría para afirma que llegaste a mi vida para mostrarme lo que significa ser una persona francamente increíble. Aprecio tanto todo lo que aprendo de ti y lo que puedo crecer gracias a ti. Le agradezco a Dios por lo linda y cariñosa que eres con todos, especialmente con nuestra hija True. ¡Te mereces un mundo, Koko! True y yo te amamos, mami. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió para añadir al final un corazón. “¡Más que dulces!”, comentó en el post acerca de sus palabras la hermana de la cumpleañera, Kim Kardashian. Kardashian y Thompson rompieron el año pasado después de que saliera a la luz que él había mantenido un romance con Jordyn Woods. No fue el único escándalo que protagonizó: también le engañó en 2018 cuando Khloé estaba embarazada de su hija. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, una fuente cercana a la anglosajona PEOPLE aseguró que ahora cada vez están más cerca el uno del otro. “La cuarentena les ha acercado mucho. No habían pasado tanto tiempo juntos desde que vivían en Cleveland. Han disfrutado una primavera fabulosa con True en Los Angeles”, aseguró. La antigua pareja se lleva también que hasta contemplan según dicen la posibilidad de tener otro bebé juntos. El pasado fin de semana incluso pasaron juntos el Día del Padre en familia. “Tristán celebró el Día del Padre con ellas”, afirmó la fuente. “Khloé está súper feliz de que hayan podido celebrar tantas fechas especiales juntos este año, incluída la Semana Santa, el cumpleaños de su hija y el Día de la Madre”. ¿Será que está la puerta abierta a una próxima reconciliación? “Khloé se ve extraordinariamente feliz”, dijo la fuente.

