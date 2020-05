Critican a Khloé Kardashian por desperdiciar papel de baño para hacerle una "broma" a una de sus hermanas Las redes no han perdonado a la diva por empapelar la casa de su hermana Kourtney en plena escasez por la pandemia de COVID-19. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al igual que muchos, por motivo de la pandemia de COVID-19, Khloé Kardashian se encuentra por estos días con mucho tiempo de sobra en sus manos. Por eso, en busca de emociones ante tanta calma, la otrora "gordita" de las Kardashian le jugó una broma a su hermana Kourtney cubriendo de papel de baño los jardines de su mansión en Los Ángeles. Sin embargo, el inocente gesto le ha ocasionado una lluvia de críticas ante la escasez de dicho producto por la crisis. Todo ocurrió el sábado pasado cuando la ex de Tristan Thompson, de 35 años, reclutó a su sobrino Mason Disick, de 10, para llevar a cabo la broma. Luego, Khloé subió a su Instagram Stories un video de la aventurilla que mostraba el papel de baño colgando en largas tiras de las copas de los árboles y arbustos en la casa de Kourtney, ubicada en Calabasas. "No me había divertido así en meses. Esto es lo que Mason y [tía] Koko hacen cuando tienen una pijamada", exclamó Khloé entre risas. "Mis amigos que no pueden encontrar papel de baño hacen máscaras como voluntarios. Yo tampoco pude encontrar papel de baño", exclamó una usuaria de Twitter al reaccionar al post. "Algo está mal en tu cerebro si crees que está OK desperdiciar el papel". Otros fueron más allá y la tacharon de idiota. Solo porque eres rica crees que está bien desperdiciar un rollo de papel... en un mundo donde muchos no tienen ni la mitad de los privilegios de los que tú gozas. Yo no puedo ni comprar el papel PORQUE NO HAY. - Un usuario de Twitter Así quedó el frente de la casa de Kourtney: Mason, el hijo mayor de Kourtney Kardashian, acompañó a su tía en la travesura. Aquí lo vemos en una foto de archivo que compartió su mamá recientemente para recordar sus vacaciones en Portofino, Italia: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Alguien recibió una lluvia de papel de baño en su casa anoche. Bueno Kourtney ¿a quién hiciste enojar?", exclamó tras la travesura Kris Jenner, matrona del clan Kardashian, quien visitó la casa a la mañana siguiente y compartió su reacción en redes. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, Las autoridades a nivel mundial han insistido en que la gente no debe comprar más de lo que necesita para mantenerse en casa y sin riesgo de contagio. Acumular demasiado, se ha dicho una y otra vez, causa escasez y problemas para quienes no tienen tiempo o recursos para poder hacer sus compras. La bromita también sorprende porque desde un principio, tanto Kim Kardashian como sus hermanas, se han apoderado de sus redes para apoyar los esfuerzos de cuarentena, tal y como quedó inmortalizado en un divertido video que Kim grabó para el gobernador de California, Gavin Newsom, y que recibió la inesperada visita de su hija North West.

