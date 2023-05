Khloé Kardashian no deja nada a la imaginación con su jumpsuit negro, ¡wow! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Khloé Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La influencer y madre luce su figura de amazona en L.A.; La hija de Luis Miguel deslumbra en Cannes y Salma Hayek y Eva Longoria de fiesta en la Riviera Francesa, ¡míralos! Empezar galería Khloé Kardashian Khloé Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad muestra su espectacular figura de amazona en Los Ángeles luego de que se emitiera un capítulo de su show en HULU donde se reveló el nombre de su segundo hijo. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Michelle Salas Michelle Salas Credit: Zuma Press/The Grosby Group La hija mayor del cantante Luis Miguel ha regresado a la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, en Francia, donde para variar deslumbró, ¡bella! 2 de 6 Ver Todo Isabelle Hupert, Michelle Yeoh y Salma Hayek Isabelle Huppert, Michelle Yeoh Salma Hayek Credit: Anthony Ghnassia/Getty Images for Kering Las reconocidas artistas posaron dentro durante una cena de gala celebrada en el marco del mencionado festival y donde se otorgaron los Kering Women In Motion Awards. 3 de 6 Ver Todo Anuncio José Bastón y Eva Longoria Eva Longoria, Jose Antonio Baston Credit: Splash News/The Grosby Group Marido y mujer deslumbraron a su paso por el lujosísimo Hôtel Martinez, uno de los preferidos de las celebridades durante el Festival de Cannes, ¡wow! 4 de 6 Ver Todo Wisin y Yandel Wisin & Yandel en Mexico Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El dueto puertorriqueño llegó a Ciudad de México para sacudir a los fans con su música, ¡vaya fiesta! 5 de 6 Ver Todo CNCO CNCO en Despierta America Credit: Alexander Tamargo/Getty Images) Los chicos de CNCO también armaron tremendo revuelo a su paso por los estudios de ¡Despierta América! (Univision) donde afortunadas fans pudieron conocerlos en el set, ¡qué suertudas! 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

