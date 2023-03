¡Khloé Kardashian aparece cargando no uno, si no dos bolsos de lujo! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Khloé Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La influencer se abrió paso por las calles de Los Ángeles cargando no un Hermés y un Dior. Además, los nuevos integrantes Menudo de gira por Nueva York, y el padre de Meghan Markle aparece en silla de ruedas. ¡Míralos! Empezar galería Khloé Kardashian Khloé Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La influencer se abrió paso por las calles de Los Ángeles cargando no uno ¡si no dos lujosísimos bolsos! de Hermés (en azul) y Dior (rosado). ¡Wow! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Menudo MENUDO, MARIO LOPEZ Credit: Heidi Gutman/ABC via Getty Images A nueve meses de anunciarse la nueva versión del legendario grupo puertorriqueño, los integrantes de Menudo aparecieron en el show Good Morning America (ABC) con su anfitrión Mario López (centro) para interpretar su primer sencillo titulado "Mi Amore". Los nuevos integrantes del grupo son: Alejandro Querales, Andrés Emilio, Gabriel Rossell, Ezra Gilmore y Nicolás Calero. 2 de 7 Ver Todo Thomas Markle Thomas Markle, Thomas Markle Jr. Credit: Backgrid/The Grosby Group El padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, fue captado en el aeropuerto de Los Ángeles en silla de ruedas y con el bastón que carga desde que fue sometido a una cirugía en la primavera del 2022. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Ben Affleck, Matt Damon y Viola Davis BEN AFFLECK, MATT DAMON, VIOLA DAVIS Credit: Heidi Gutman/ABC via Getty Images Los protagonistas de la nueva cinta Air sonríen al recibir unas zapatillas deportivas durante su aparición en el programa matutino Good Morning America (ABC) donde hablaron sobre la cinta que cuenta la historia del origen de las zapatillas del jugador de baloncesto Michael Jordan (no fotografiado) para Nike. 4 de 7 Ver Todo Michelle Rodríguez Michelle Rodríguez “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Paris premiere Credit: Anthony Ghnassia/Getty Images for Paramount Pictures La actriz de ascendencia puertorriqueña y dominicana sonríe al tomarse un selfie con los fans que se apostaron a las afueras del teatro de París donde se estrenó la cinta Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, en la que ella participa con un rol estelar. 5 de 7 Ver Todo Michelle Vieth Michelle Vieth dos por uno Credit: Mezcalent En Ciudad de México captamos a la bella actriz presentando la gira de la obra teatral Dos por uno, que visitará varias ciudades de Estados Unidos. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Héctor Suárez Gomís y Ana Layevska Héctor Suárez Gomíz y Ana Layevska Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images También en la capital mexicana este par de reconocidos actores presentaron la obra Ugo, Pako y Luiz, en una cervecería local. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

